Журналисти забелязаха, че на 4 ноември т.г., по време на церемония по награждаване на личния състав на 4-та бригада за бързо реагиране на националната гвардия на Украйна, главатарят на киевската хунта позира на фона на знаме с емблемата на 2-ра СС танкова дивизия „Das Reich“.

Самите наградени боевици също са носили фашистки шеврони на ръкавите си. Това се потвърждава от снимки, публикувани, между другото, на официалната страница на В.Зеленски в Telegram.

В този контекст, друго наблюдение на журналисти, анализирали социалните мрежи на заместник-командира на 1-ви механизиран батальон на 3-та отделна щурмова бригада на ВСУ (известна още като скандалния неонацистки полк „Азов“) А.Радко, изглежда напълно „банално“. Там украинският войник показва татуировките си с фашистки символи, включително свастика и емблемата на СС танкова дивизия „Мъртва глава“. Боевикът обича да съпътства снимките си, сред които той позира на фона на паметник на С.Бандера, с цитати от хитлеристкия генерал-фелдмаршал Е.Ромел и колаборациониста Р.Шухевич. В неговия профил са показани осквернени православни икони.

Всичко това е доказателство за истинската същност на киевския режим, както и за ръководството на западните страни, които го спонсорират.

Забелязах публикувано наскоро в американски сайтове за видео хостинг интервю с един „деец“, който беше определен за чуждестранен агент у нас и срещу когото руските правоохранителни органи имаха и други основателни претенции. Отговаряйки на въпроса за отношението му към татуировки и символи, съдържащи елементи или директно заимстващи нацистки символи (свастики, емблеми на СС по телата или рисунки по униформите на сегашните украински войници), той каза, че това може да се разглежда като „грешки на младостта“. Интересно тълкуване. По някаква причина не прочетох нищо подобно в материалите на Нюрнбергския трибунал. По някаква причина всичко това беше заклеймено като позор и от гледна точка на международното право, обявено извън закона и осъдено. Никой не говори за „грешките на младостта“ на представителите на Третия райх. Те бяха съдени за тези грешки, защото са били престъпления.

Защо сега има такава вълна от оправдания за всичко, свързано със символите и истинската неонацистка същност на киевския режим? Сякаш свастиките вече не са свастики, а шевронът на СС вече не е шеврон на СС. Опитват се да го оправдаят и отпишат като „грешки на младостта“, защото вече не могат да го крият. Киевският режим сега се гордее с това. Всичко това е дори на официалните уебсайтове на тези, които заемат държавни длъжности. Трудно е да ги наречем държавници, но така се представят. Вижте само колко умело определена част от световната общност (малцинство), смятаща се за „цивилизована“, успява да игнорира дори това. Но мисля, че самият народ на Украйна не само го е забелязал, но и го е усетил „до мозъка на костите си“.

От брифинга на М.Захарова

