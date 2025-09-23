Въпрос: Във вторник беше публикуван доклад от Йейлското училище по обществено здраве, в който се твърди, че „на територията на Русия съществуват 210 институции“, където украински деца са „подложени на насилствено превъзпитание, боравене с оръжия, военно обучение, сглобяване на дронове“ и т.н. Виждали ли сте такъв доклад и как бихте го коментирали?

Йейлското училище [към Йейлския университет] все пак е институция, която претендира за някаква репутация… Ако публикуват такива глупости, тогава имам сериозни въпроси.

Как се наричат тези „210 институции“? Имат ли адреси? Ако имат адреси, да отидем там, нека поканим представители от Йейлското училище за обществено здраве да дойдат. <…>

Нека преминем към фактите. В този доклад се споменават „35 000 украински деца“, които Русия уж е отвлякла. Виждали сме различни цифри. Те са достигали до един милион. Сега се оказва, че децата са „35 000“.

Това са фалшиви измислици. Жалко е, че Йейлското училище по обществено здраве не се е свенило да ги отхвърли. Трябва да се каже, че това очевидно е някакво „научно откритие“, защото последните данни на Киев, популяризирани от дипломати и официални лица на киевския режим, са 20 000.

Очевидно Йейлското училище по обществено здраве е открило още 15 000 някъде. Къде са тези „плюс 15“? Кои са те? Имат ли собствени имена, фамилии, паспортни данни? Повтарям: преди това имаше и „100 000“, преди това имаше „един милион“.

По принцип в днешно време можеш да измислиш всяко число от нищото, защото никой не си прави труда да предостави никакви факти и никой не носи никаква отговорност. Преди това казваха, че това е удар по репутацията им. Сега, струва ми се, за западните обществени организации и медии подобна концепция очевидно дори не съществува.

Нека да разгледаме истинските факти.

Украинската страна дори никога не се е опитвала да обоснове обвиненията си с факти, имена или паспортни данни.

Единственият списък в цялата история на този въпрос, предоставен от Киев на руската страна, е този, изпратен на руската делегация по време на преговорите в Истанбул на 2 юни 2025 г. В него са посочени 339 имена. Когато този списък беше проверен и изяснен, се оказа, че не е напълно достоверен: много от децата, включени в него, никога не са били на територията на страната ни.

Имаше различни примери дори тези 339 имена, които внимателно проучихме, да не са представени като достоверни данни. Но няма значение. Да предположим, че този списък с 339 имена беше споменат. Но има разлика между числото 339 и числото 20 000, 35 000, 100 000 или милион.

Начинът, по който се събират така наречените „данни“ за подобни доклади, както и възприеманата научна обективност в частност на Йейлския университет, по-специално, на който е подразделение гореспоменатото училище по обществено здраве, за съжаление, вече повдига много въпроси.

Освен фабрикуването на антируски доклади (и, разбира се, цитирането на такива цифри е фабрикувано), Йейлският университет е специализиран в разработването, както се изразяват, на „правни основания за изземване“ на руски активи, незаконно държани от западни държави, за използване във финансирането на ВСУ. Изглежда сякаш са направили комплексна поръчка не за научни изследвания, а за антинаучна пропаганда.

Припомняме, че дейността на Йейлския университет е била определена като нежелана на територията на нашата страна от Главната прокуратура на Русия.

Ако имате информация за тези 210 образователни институции или замесените имена, ние ще разследваме всички факти. Това наистина е приоритет за нас. МВнР на Русия работи в тясно сътрудничество с офисите на комисарите по правата на човека и правата на детето.

Готови сме да работим по всяка ситуация с деца. Предоставяйте ни данни и ние ще ги проверяваме.

От брифинга на М.Захарова

