Реч на официалния представител на МВнР на Русия М.Захарова на пленарното заседание на V Международен форум „Медиите и цифровите технологии пред предизвикателството на информационната и историческата фалшификация“

М.Захарова: Фалшифицирането на миналото е една от най-важните области на хибридната война на „колективния Запад“ срещу Русия. Целта на тази разрушителна политическа стратегия, концепция, която ние, следвайки Пьотр Вяземски и Фьодор Тютчев, наричаме русофобия, е постоянно да доказва, че нашата страна винаги е била и остава враг. Тази война за нашето минало се води, за да се мобилизира общественото мнение, да се създадат коалиции, да се предотврати растежът на влиянието на Русия и да се възпре нейното развитие. <…>

Руският дипломат Фьодор Тютчев е противопоставял русофобията с идеята за панславизъм. Тогава той вече е разбирал, че най-добрата защита не са оправданията, не дебатите, не опитите да се убеди Западът в неговите неправомерни действия, а систематичното промотиране на собствения мироглед, основан на истината, историята, морала и истинските ценности. Ставало е дума за подкрепата на алтернативни концепции, способни да обединят националноосвободителните движения от онова време около Русия – не чрез налагането им чрез унижение на националната гордост и съзнание, а по-скоро чрез подкрепата и развитието им. <…>

Като основни механизми за защита от исторически фалшификации виждаме следното:

• координиране на действията със съмишленици на международната арена;

• последователно увеличаване не на износа, а на съвместното производство и популяризиране на научнопопулярни и развлекателни продукти по исторически теми, основани на факти;

• вътрешна консолидация на всички заинтересовани страни – доброволчески движения, обществени организации и държавни структури – за постигане на резултати, използвайки оптимални средства и, най-важното, честни методи.

Трябва да познаваме историята: грешките, за да не ги повтаряме, постиженията, за да се гордеем с тях. Трябва да можем да отстояваме историята, да я защитаваме от фалшификации и фейкове. Всяко изопачаване на миналото на страната ни е насочено към нейното отслабване.

