Zaha Hadid Architects ще построят удивителен жилищен център в Москва

Невероятните небостъргачи в бионични форми ще бъдат довършени до 2028 година.

Zaha Khadid Architects

Московското население расте бързо и изисква също толкова бързи, но и модерни строителни решения. И така, след десет години руската столица може да се сдобие с нов бляскав жилищен център. Zaha Khadid Architects

Комплексът ще се намира в северозападната част на града, район Хорошево-Мневники. И това ще е най-големият жилищен квартал на Москва – с търговски и културен хъб. Zaha Khadid Architects

Проектът беше демонстриран от Zaha Hadid Architects, които наскоро представиха удивителен план – модерен, стъклен, футуристичен и с бионична форма. Проектът ще разполага с гигантки площад и 5 небостъргача. Комплексът ще има и голяма зелена зона, спортни съоръжения, кафенета и ресторанти. Zaha Khadid Architects

Новите сгради ще са близо до бизнес центъра „Москва Сити“ и до парк „Серебряный бор“. Ще има зашеметяваща гледка към реката и идеален транспорт с достъп до метро. Zaha Khadid Architects

източник: RUSSIA BEYOND