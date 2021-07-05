Zaha Hadid Architects ще построят удивителен жилищен център в Москва
Невероятните небостъргачи в бионични форми ще бъдат довършени до 2028 година.
Zaha Khadid Architects
Московското население расте бързо и изисква също толкова бързи, но и модерни строителни решения. И така, след десет години руската столица може да се сдобие с нов бляскав жилищен център.Zaha Khadid Architects
Комплексът ще се намира в северозападната част на града, район Хорошево-Мневники. И това ще е най-големият жилищен квартал на Москва – с търговски и културен хъб.Zaha Khadid Architects
Проектът беше демонстриран от Zaha Hadid Architects, които наскоро представиха удивителен план – модерен, стъклен, футуристичен и с бионична форма. Проектът ще разполага с гигантки площад и 5 небостъргача. Комплексът ще има и голяма зелена зона, спортни съоръжения, кафенета и ресторанти.Zaha Khadid Architects
Новите сгради ще са близо до бизнес центъра „Москва Сити“ и до парк „Серебряный бор“. Ще има зашеметяваща гледка към реката и идеален транспорт с достъп до метро.Zaha Khadid Architects
източник: RUSSIA BEYOND