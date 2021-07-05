понеделник, юли 5, 2021
Последни новини:

Novinata.bg

Национален информационен сайт

Общество 

Zaha Hadid Architects ще построят удивителен жилищен център в Москва

Недялко Тенев

Невероятните небостъргачи в бионични форми ще бъдат довършени до 2028 година.

Zaha Khadid Architects

Московското население расте бързо и изисква също толкова бързи, но и модерни строителни решения. И така, след десет години руската столица може да се сдобие с нов бляскав жилищен център.Zaha Khadid Architects

Комплексът ще се намира в северозападната част на града, район Хорошево-Мневники. И това ще е най-големият жилищен квартал на Москва – с търговски и културен хъб.Zaha Khadid Architects

Проектът беше демонстриран от Zaha Hadid Architects, които наскоро представиха удивителен план – модерен, стъклен, футуристичен и с бионична форма. Проектът ще разполага с гигантки площад и 5 небостъргача. Комплексът ще има и голяма зелена зона, спортни съоръжения, кафенета и ресторанти.Zaha Khadid Architects

Новите сгради ще са близо до бизнес центъра „Москва Сити“ и до парк „Серебряный бор“. Ще има зашеметяваща гледка към реката и идеален транспорт с достъп до метро.Zaha Khadid Architects

източник: RUSSIA BEYOND

Вижте още

5 телефонни и интернет измами

Недялко Тенев

20 природни чудеса на Русия

Недялко Тенев

Информация от пресслужбата на Министерството на външните работи на Република Азербайджан

Недялко Тенев

Pin It on Pinterest