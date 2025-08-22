Жанр: комедиен мултимедиен спектакъл

Текст, музика и сценична адаптация: Братя Мангасариян

Консултант: Теди Москов

Специални ефекти: Антони Рикев (WahTony)

Мултимедия: Владислав Петров

С участието на: Зюмбюл (Силвестър Силвестров), Кулю (Владислав Петров) и Среброто (Александър Сано)

„За вредата от образованието, културата и изкуството“ е комедиен, мултимедиен шоу спектакъл на култовото трио „Братя Мангасариян“. След поредица от нестандартни проекти „Зюмбюл“ (Силвестър Силвестров), „Кулю“ (Владислав Петров) и „Среброто“ (Александър Сано) представят един спектакъл, пълен с ирония и интелектуални провокации към съвременните обществени ценности, който обещава да разтърси публиката от смях, размисли и парадокс.

Образованието, културата и изкуството – уж трите стълба на прогреса, ще бъдат разгледани като възможна причина за бавния колапс на здравия разум. Или не съвсем? Братя Мангасариян ще съчетаят театър, видео, музика и стендъп комедия в спектакъл, който засяга конфликтите, лъжите и противоречивите ценности, с които човечеството живее ежедневно – без да подозира, че може би истината е просто погрешно разбрана.

