За да се ожениш!
1. Ти трябва да вярваш в брака
2. Трябва да искаш брак
3. Трябва да го заплануваш преди да си открил партньор
4. Даже намисли си дата – реалистична
Догодина юни
Вярвай в това
Следващият път като излезнеш на среща направо го кажи
“Ще се женя на юни 15 ти”
И гледай реакции …
Ако ти кажат
“Коя година?” си тръгни … няма да е този/ тази
Ако ти кажат “Ехаааа и аз планувам сватба тогава но на 13 ти” това е удар в десятката!
Договорете се, за 14 ти!
Аз за моят сватба бях решила още на 19
че ще е някъде около 29 тата ми годишнина!
И познайте … сключих брак на 29 години!
Но за да се ожените, трябва да ви е ценност това!
В живота имате само и единствено това което ви е ценност !
С любов за вас – Десислава Илиева