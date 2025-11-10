понеделник, ноември 10, 2025
За да се ожениш!

1. Ти трябва да вярваш в брака

2. Трябва да искаш брак

3. Трябва да го заплануваш преди да си открил партньор

4. Даже намисли си дата – реалистична

Догодина юни 😍

Вярвай в това

Следващият път като излезнеш на среща направо го кажи

“Ще се женя на юни 15 ти”

И гледай реакции …

Ако ти кажат

“Коя година?” си тръгни … няма да е този/ тази

Ако ти кажат “Ехаааа и аз планувам сватба тогава но на 13 ти” това е удар в десятката!

Договорете се, за 14 ти!

Аз за моят сватба бях решила още на 19

че ще е някъде около 29 тата ми годишнина!

И познайте … сключих брак на 29 години!

Но за да се ожените, трябва да ви е ценност това!

В живота имате само и единствено това което ви е ценност !

С любов за вас – Десислава Илиева 🩷

