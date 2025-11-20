За 32-ра поредна година: Бляскавите „Награди за мода, шоу, бизнес 2026“ събират елита на България
На 27 март 2026 г. от 19:00 ч. Сити Марк Арт Център в София отново ще се превърне в сцена на блясък, стил и класа.
Традиционните „Награди за мода, шоу, бизнес“ ще бъдат проведени за 32-ри пореден път, превръщайки събитието в едно от най-очакваните и емблематични в родния светски календар.
Организатор на престижния форум е дизайнерът, шоумен и попизпълнител Красимир Недялков, който и този път обещава незабравими преживявания, бляскава атмосфера и много емоции за всички присъстващи.
Блясък, стил и незабравими моменти
Гостите ще бъдат посрещнати на червен килим, а сред тях се очакват популярни личности от света на модата, музиката, телевизията, спорта и бизнеса. Традиционно събитието събира представители от цяла България, превръщайки вечерта в истински празник на красотата и високия стил.
Присъстващите ще се насладят и на музикални изпълнения на популярни български артисти, които ще допринесат за празничната атмосфера.
Наградите – престиж в три раздела
И тази година отличията ще бъдат разпределени в три основни категории:
Мода
Шоубизнес
Бизнес
Сред престижните статуетки, които ще бъдат връчени, са:
Дизайнер на годината
Модна къща на годината
Модел на годината
Фотомодел на годината
Попизпълнител на годината
Дует на годината
Инфлуенсър на годината
Бизнесмен на годината
Бизнесдама на годината
…както и още редица специални призове.
Обещание за една незабравима вечер
Красимир Недялков споделя, че подготвя стилно, впечатляващо и емоционално шоу, което ще остане в сърцата на всички гости. „Очакват ви много щастливи мигове и красиви моменти“, обещава организаторът.
„Награди за мода, шоу, бизнес 2026“ за пореден път ще подчертаят важността на таланта, успеха и вдъхновението в българската модна и бизнес сцена. Събитието се очаква да бъде едно от най-запомнящите се през следващата година.