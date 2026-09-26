ЮНЕСКО в Мароко: Световното културно наследство, което трябва да видите
От древни римски руини до приказни медини и пустинни крепости – открийте културните съкровища на Мароко, защитени от ЮНЕСКО.
Мароко е една от онези държави, в които историята не стои зад стъкло в музей, а продължава да живее по улиците, площадите, пазарите и старите квартали. Средновековни медини, римски руини, укрепени пустинни селища, ислямска архитектура и градове, в които арабски, берберски, андалуски и европейски влияния се срещат едно до друго — всичко това превръща страната в истинско съкровище за любителите на културата.
Към днешна дата Мароко има 9 обекта в Списъка на световното наследство на ЮНЕСКО. Всички те са културни обекти: медините на Фес, Маракеш и Тетуан, историческите градове Мекнес и Рабат, археологическият обект Волубилис, укрепеният Ksar of Ait-Ben-Haddou, старата Есауира и португалският град Мазаган в Ел Джадида.
Тези места показват различни лица на Мароко — от древния Рим до средновековния ислямски свят и от караванните маршрути през Сахара до модерния град.
1. Фес — сърцето на средновековно Мароко
Ако има град, който най-добре показва средновековното лице на Мароко, това е Фес.
Медината на Фес е включена в списъка на ЮНЕСКО през 1981 г. и е един от най-значимите исторически градски комплекси в Северна Африка.
Старият град представлява лабиринт от тесни улици, арки, пазари, работилници, религиозни сгради и традиционни къщи.
Тук автомобилите трудно могат да проникнат в много от най-тесните пространства. Вместо широки булеварди посетителят попада в свят на малки магазинчета, занаятчийски ателиета и пазари.
Фес е особено интересен заради традиционните занаяти.
Керамика…Кожа…Металообработка…Тъкани…Дърворезба.
Това е град, в който старите професии не са просто част от туристическа атракция, а продължават да бъдат част от местната икономика и култура.
Какво да видите във Фес?
Сред най-впечатляващите места са:
- Bab Bou Jeloud;
- Bou Inania Madrasa;
- Al-Qarawiyyin;
- традиционните сукове;
- кожарските работилници;
- старите фондюци;
- историческите порти и улици.
Най-голямото удоволствие обаче често е просто да се изгубите в медината.
Тук това не е проблем.
То е част от преживяването.
2. Маракеш — червеният град
Маракеш е може би най-популярният марокански град сред международните туристи.
Но зад известните хотели, ресторанти и модерни квартали се намира огромна историческа медина.
Тя е включена в списъка на ЮНЕСКО през 1985 г.
Градът е основан през 1070–1072 г. от Алморавидите и за дълъг период е политически, икономически и културен център на западния ислямски свят. Влиянието му достига от Северна Африка до Андалусия.
Това обяснява богатството на архитектурата му.
Джема ел-Фна — площадът, който никога не изглежда еднакво
Едно от най-известните места в Маракеш е площадът Jemaa el-Fna.
През деня той има едно лице.
Вечер — съвсем друго.
Пазарите, уличната храна, музикантите, разказвачите и различните улични представления създават атмосфера, която трудно може да бъде описана само с думи.
ЮНЕСКО определя площада като своеобразен „театър на открито“ и той има значение не само за материалното, но и за нематериалното културно наследство.
Архитектурата на Маракеш
Не пропускайте:
- джамията Кутубия;
- двореца Бахия;
- дворцовия комплекс Ел Бади;
- Саадитските гробници;
- медресето Бен Юсеф;
- старите крепостни стени;
- традиционните пазари.
ЮНЕСКО подчертава, че медината включва множество архитектурни шедьоври — от крепостните стени и монументалните порти до Кутубия, дворците, гробниците и историческите градини.
3. Айт Бен Хаду — градът от кал и пустиня
Ако трябва да изберем само едно място, което изглежда така, сякаш е излязло от приказка, това вероятно ще бъде Ksar of Ait-Ben-Haddou.
Обектът е включен в списъка на ЮНЕСКО през 1987 г.
Това е укрепено селище, изградено от традиционни земни материали, разположено по старите търговски маршрути в южната част на Мароко.
Къщите изглеждат като изваяни от земята.
Кулите се издигат над стените.
Тесни проходи се извиват между сградите.
А зад тях се простира пейзажът на южно Мароко.
Точно тази архитектура превръща Айт Бен Хаду в едно от най-фотогеничните места в страната.
Защо Айт Бен Хаду е толкова специален?
Тук архитектурата е съобразена с климата и традиционните техники.
Земните материали осигуряват естествена топлоизолация, а компактното строителство създава защитена общност.
Но значението на мястото не е само архитектурно.
Айт Бен Хаду напомня за времето, когато търговските маршрути през Северна Африка свързват различни културни и икономически центрове.
Това е един от най-добрите примери за това как географията и търговията могат да оформят архитектурата.
4. Мекнес — имперският град
Мекнес често остава в сянката на Фес и Маракеш.
Това обаче е грешка.
Историческият град Мекнес е включен в списъка на ЮНЕСКО през 1996 г.
Градът преживява своя голям възход при султан Мулай Исмаил през XVII и началото на XVIII век.
Той превръща Мекнес в имперска столица и започва мащабно строителство.
Градът получава:
- огромни крепостни стени;
- монументални порти;
- дворци;
- складове;
- конюшни;
- религиозни сгради;
- обществени пространства.
Bab Mansour — една от най-впечатляващите порти
Bab Mansour е символът на Мекнес.
Монументалната порта съчетава масивна архитектура, декоративни плочки, арабска калиграфия и сложни орнаменти.
Тя показва амбицията на владетеля да превърне града в достойна столица на империята.
Ако Фес представя интелектуалния и занаятчийски свят на средновековно Мароко, Мекнес показва силата на имперската държава.
5. Волубилис — римският Мароко
Само на пръв поглед Мароко изглежда като страна, свързана единствено с арабската и берберската история.
Волубилис напомня, че римската цивилизация също е оставила дълбока следа в Северна Африка.
Археологическият обект е включен в списъка на ЮНЕСКО през 1997 г.
Сред руините могат да се видят:
- форуми;
- храмове;
- базилика;
- жилищни сгради;
- монументални порти;
- улици;
- мозайки.
Особено впечатляващи са подовите мозайки.
Те показват богатството на някогашните жители и тяхната връзка с римския културен свят.
Рим в Северна Африка
Волубилис е важен, защото показва, че историята на Мароко не може да бъде разказана само чрез една цивилизация.
Тук се срещат различни епохи:
берберски традиции – римско влияние – ислямска цивилизация – арабско-андалуски културни влияния.
Именно това историческо наслагване прави страната толкова интересна.
6. Тетуан — градът с андалуски дух
В северната част на Мароко се намира Тетуан.
Медината на Тетуан е вписана в списъка на ЮНЕСКО през 1997 г.
Градът има особено силна връзка с Андалусия.
ЮНЕСКО отбелязва, че Тетуан е бил важна точка на контакт между Мароко и Андалусия още от ислямския период.
Това влияние се вижда в архитектурата.
В изкуствата.
В традициите.
В градската структура.
След прогонването на мюсюлманите и евреите от Иберийския полуостров през различни исторически периоди много хора се установяват в Северна Африка.
Те носят със себе си културни и архитектурни традиции, които оставят отпечатък върху Тетуан.
7. Есауира — градът на Атлантическия океан
Есауира е различна.
Докато Фес и Маракеш впечатляват с усещането за средновековен вътрешноконтинентален град, Есауира е град на океана.
Медината на Есауира е включена в списъка на ЮНЕСКО през 2001 г.
ЮНЕСКО я определя като изключителен пример за укрепен град от края на XVIII век, създаден според принципите на съвременната за времето си европейска военна архитектура, но в северноафрикански контекст.
Това е едно от най-интересните съчетания в Мароко.
Европейска военна архитектура.
Мароканска градска традиция.
Атлантическа търговия.
Африкански културни влияния.
Град, който живее от търговията
Есауира исторически е важно пристанище.
Градът свързва Мароко и неговия сахарански хинтерланд с Европа и останалия свят.
Това е една от причините архитектурата му да изглежда толкова различно.
Крепостните стени гледат към океана.
Старото пристанище е непосредствено до медината.
Улиците са подредени по различен начин от тези на Фес.
И всичко това създава атмосфера, която е едновременно мароканска и космополитна.
8. Ел Джадида — португалската следа в Мароко
На атлантическото крайбрежие се намира още един изключително интересен обект — португалският град Мазаган, днешна Ел Джадида.
Той е включен в списъка на ЮНЕСКО през 2004 г.
Тук европейската история се среща директно с мароканската.
Португалците изграждат укрепен град на атлантическото крайбрежие, който се превръща във важен пункт за морската им експанзия.
Днес посетителите могат да видят:
- крепостни стени;
- бастиони;
- исторически улици;
- църковни и военни останки;
- известната подземна цистерна.
Подземната цистерна
Подземната цистерна е едно от най-запомнящите се места в Ел Джадида.
Водата е била жизненоважна за укрепения град, а огромното подземно пространство впечатлява със своята архитектура.
Светлината, която прониква отвън, създава характерни отражения върху водната повърхност.
Това е място, което показва нещо много важно:
архитектурата не е само красота — тя е и решение на практически проблеми.
9. Рабат — когато старото и модерното съжителстват
Последният от деветте обекта на ЮНЕСКО е особено интересен, защото не представлява просто древен град.
Рабат: модерната столица и историческият град — общо наследство е включен през 2012 г.
Тук ЮНЕСКО вижда нещо необичайно:
съчетание между арабо-мюсюлманското минало и западния модернизъм.
Обектът включва както исторически части, датиращи още от XII век, така и новия град, планиран и изграден през периода на френския протекторат от 1912 до 1930-те години.
Кулата Хасан и старата част
Сред най-известните забележителности е Кулата Хасан, свързана с голям проект за джамия, започнат през 1184 г.
Историческият комплекс включва също крепостни стени, порти и други останки от различни периоди.
Но Рабат има още едно предимство.
Тук можете да видите как историческият град се свързва с модерното градско планиране.
Това го отличава от Фес и Маракеш.
Девет обекта, девет различни лица на Мароко
Деветте обекта на ЮНЕСКО могат да се разглеждат като своеобразна карта на историята на Мароко:
|Обект
|Година на вписване
|Какво го прави специален
|Медина на Фес
|1981
|Средновековен град, занаяти и ислямска архитектура
|Медина на Маракеш
|1985
|Имперска столица, пазари и архитектурни шедьоври
|Айт Бен Хаду
|1987
|Традиционен укрепен ksar от земни материали
|Исторически Мекнес
|1996
|Имперска столица и монументална архитектура
|Волубилис
|1997
|Римски археологически комплекс
|Медина на Тетуан
|1997
|Силно андалуско културно влияние
|Есауира
|2001
|Атлантическо пристанище и укрепен град
|Ел Джадида / Мазаган
|2004
|Португалска крепостна архитектура
|Рабат
|2012
|Среща на историческо наследство и модернизъм
Данните за годините и официалните наименования са от списъка на UNESCO World Heritage Centre.
Защо наследството на Мароко е толкова разнообразно?
Отговорът се крие в географията.
Мароко се намира между:
- Атлантическия океан;
- Средиземно море;
- Сахара;
- Европа;
- останалата част от Северна Африка.
През територията му са преминавали търговски маршрути, армии, поклонници, учени, занаятчии и търговци.
Резултатът е култура, в която могат да се открият различни пластове.
Берберски…Арабски…Ислямски…Андалуски…Римски…Португалски…
Френски.
Тези влияния не просто са се натрупвали.
Те са се смесвали.
Именно това виждаме в архитектурата.
Мароко не е само архитектура
Когато говорим за ЮНЕСКО, често мислим за каменни сгради.
Но културното наследство е много по-широко.
Мароко има и множество елементи, включени в списъците на нематериалното културно наследство.
Те включват традиционни знания, занаяти, музика, културни пространства и други форми на живо наследство.
Това е важно, защото една медина не е просто колекция от стари сгради.
В нея има:
- пекари;
- ковачи;
- кожари;
- тъкачи;
- керамици;
- продавачи;
- музиканти;
- готвачи;
- семейства.
Така историческият град продължава да функционира.
Кога е най-добре да посетите историческите градове?
Мароко има разнообразен климат, затова сезонът има значение.
Пролетта и есента обикновено са особено приятни за обиколка на историческите градове.
Тогава разходките из медините са по-комфортни, отколкото при силните летни горещини.
За Айт Бен Хаду и районите близо до Сахара температурите трябва да се имат предвид още по-внимателно.
Ако планът ви включва много ходене, най-важното е да оставите достатъчно време за самите градове.
Не бързайте.
Медината на Фес не се разглежда за един час.
Маракеш не се разбира само от площад Джема ел-Фна.
Есауира не е само крепостната стена.
Какво прави ЮНЕСКО в Мароко толкова специално?
Най-голямата сила на мароканското наследство е неговото разнообразие.
За няколко дни можете да преминете от:
римски руини – средновековна медина – имперски дворец – берберски ksar – атлантическа крепост – модернистична столица.
И всичко това е в една държава.
Но има и нещо по-дълбоко.
Тези места не са просто красив фон за снимки.
Те разказват историята на хората, които са живели тук.
За търговците, които са преминавали през Сахара.
За занаятчиите, които са работили в медините.
За владетелите, които са изграждали имперски столици.
За римляните, които са създали градове в Северна Африка.
За португалците, които са строили крепости по атлантическото крайбрежие.
За андалуските общности, които са донесли със себе си архитектура, музика и занаяти.
Мароко като жива историческа книга
Мароко има девет обекта в Списъка на световното наследство на ЮНЕСКО — и всеки от тях разказва различна глава.
Фес показва средновековния град в неговата най-жива форма.
Маракеш разкрива величието на имперската столица.
Айт Бен Хаду напомня за караваните и архитектурата на южните земи.
Мекнес показва амбицията на султаните.
Волубилис връща посетителя две хилядолетия назад към римската епоха.
Тетуан разказва за връзката между Мароко и Андалусия.
Есауира показва как океанът и международната търговия оформят един град.
Ел Джадида пази португалската следа.
А Рабат демонстрира, че наследството не трябва да бъде противопоставяно на модерността — старият и новият град могат да съществуват заедно.
И може би точно това е най-интересното послание на Мароко:
миналото не е изчезнало — то продължава да живее в настоящето.
Когато вървите по тесните улици на Фес, гледате залеза над Айт Бен Хаду или чувате шума на пристанището в Есауира, не просто посещавате исторически обект.
Влизате в история, която все още има хора, звуци, миризми и ежедневие.
И точно затова ЮНЕСКО в Мароко е не просто списък със забележителности, а пътуване през повече от две хилядолетия културна история.
Статия н Кристина Тенева
Снимки: Unsplash, Pexels, Pixabay