От древни римски руини до приказни медини и пустинни крепости – открийте културните съкровища на Мароко, защитени от ЮНЕСКО.

Мароко е една от онези държави, в които историята не стои зад стъкло в музей, а продължава да живее по улиците, площадите, пазарите и старите квартали. Средновековни медини, римски руини, укрепени пустинни селища, ислямска архитектура и градове, в които арабски, берберски, андалуски и европейски влияния се срещат едно до друго — всичко това превръща страната в истинско съкровище за любителите на културата.

Към днешна дата Мароко има 9 обекта в Списъка на световното наследство на ЮНЕСКО. Всички те са културни обекти: медините на Фес, Маракеш и Тетуан, историческите градове Мекнес и Рабат, археологическият обект Волубилис, укрепеният Ksar of Ait-Ben-Haddou, старата Есауира и португалският град Мазаган в Ел Джадида.

Тези места показват различни лица на Мароко — от древния Рим до средновековния ислямски свят и от караванните маршрути през Сахара до модерния град.

1. Фес — сърцето на средновековно Мароко

Ако има град, който най-добре показва средновековното лице на Мароко, това е Фес.

Медината на Фес е включена в списъка на ЮНЕСКО през 1981 г. и е един от най-значимите исторически градски комплекси в Северна Африка.

Старият град представлява лабиринт от тесни улици, арки, пазари, работилници, религиозни сгради и традиционни къщи.

Тук автомобилите трудно могат да проникнат в много от най-тесните пространства. Вместо широки булеварди посетителят попада в свят на малки магазинчета, занаятчийски ателиета и пазари.

Фес е особено интересен заради традиционните занаяти.

Керамика…Кожа…Металообработка…Тъкани…Дърворезба.

Това е град, в който старите професии не са просто част от туристическа атракция, а продължават да бъдат част от местната икономика и култура.

Какво да видите във Фес?

Сред най-впечатляващите места са:

Bab Bou Jeloud;

Bou Inania Madrasa;

Al-Qarawiyyin;

традиционните сукове;

кожарските работилници;

старите фондюци;

историческите порти и улици.

Най-голямото удоволствие обаче често е просто да се изгубите в медината.

Тук това не е проблем.

То е част от преживяването.

2. Маракеш — червеният град

Маракеш е може би най-популярният марокански град сред международните туристи.

Но зад известните хотели, ресторанти и модерни квартали се намира огромна историческа медина.

Тя е включена в списъка на ЮНЕСКО през 1985 г.

Градът е основан през 1070–1072 г. от Алморавидите и за дълъг период е политически, икономически и културен център на западния ислямски свят. Влиянието му достига от Северна Африка до Андалусия.

Това обяснява богатството на архитектурата му.

Джема ел-Фна — площадът, който никога не изглежда еднакво

Едно от най-известните места в Маракеш е площадът Jemaa el-Fna.

През деня той има едно лице.

Вечер — съвсем друго.

Пазарите, уличната храна, музикантите, разказвачите и различните улични представления създават атмосфера, която трудно може да бъде описана само с думи.

ЮНЕСКО определя площада като своеобразен „театър на открито“ и той има значение не само за материалното, но и за нематериалното културно наследство.

Архитектурата на Маракеш

Не пропускайте:

джамията Кутубия;

двореца Бахия;

дворцовия комплекс Ел Бади;

Саадитските гробници;

медресето Бен Юсеф;

старите крепостни стени;

традиционните пазари.

ЮНЕСКО подчертава, че медината включва множество архитектурни шедьоври — от крепостните стени и монументалните порти до Кутубия, дворците, гробниците и историческите градини.

3. Айт Бен Хаду — градът от кал и пустиня

Ако трябва да изберем само едно място, което изглежда така, сякаш е излязло от приказка, това вероятно ще бъде Ksar of Ait-Ben-Haddou.

Обектът е включен в списъка на ЮНЕСКО през 1987 г.

Това е укрепено селище, изградено от традиционни земни материали, разположено по старите търговски маршрути в южната част на Мароко.

Къщите изглеждат като изваяни от земята.

Кулите се издигат над стените.

Тесни проходи се извиват между сградите.

А зад тях се простира пейзажът на южно Мароко.

Точно тази архитектура превръща Айт Бен Хаду в едно от най-фотогеничните места в страната.

Защо Айт Бен Хаду е толкова специален?

Тук архитектурата е съобразена с климата и традиционните техники.

Земните материали осигуряват естествена топлоизолация, а компактното строителство създава защитена общност.

Но значението на мястото не е само архитектурно.

Айт Бен Хаду напомня за времето, когато търговските маршрути през Северна Африка свързват различни културни и икономически центрове.

Това е един от най-добрите примери за това как географията и търговията могат да оформят архитектурата.

4. Мекнес — имперският град

Мекнес често остава в сянката на Фес и Маракеш.

Това обаче е грешка.

Историческият град Мекнес е включен в списъка на ЮНЕСКО през 1996 г.

Градът преживява своя голям възход при султан Мулай Исмаил през XVII и началото на XVIII век.

Той превръща Мекнес в имперска столица и започва мащабно строителство.

Градът получава:

огромни крепостни стени;

монументални порти;

дворци;

складове;

конюшни;

религиозни сгради;

обществени пространства.

Bab Mansour — една от най-впечатляващите порти

Bab Mansour е символът на Мекнес.

Монументалната порта съчетава масивна архитектура, декоративни плочки, арабска калиграфия и сложни орнаменти.

Тя показва амбицията на владетеля да превърне града в достойна столица на империята.

Ако Фес представя интелектуалния и занаятчийски свят на средновековно Мароко, Мекнес показва силата на имперската държава.

5. Волубилис — римският Мароко

Само на пръв поглед Мароко изглежда като страна, свързана единствено с арабската и берберската история.

Волубилис напомня, че римската цивилизация също е оставила дълбока следа в Северна Африка.

Археологическият обект е включен в списъка на ЮНЕСКО през 1997 г.

Сред руините могат да се видят:

форуми;

храмове;

базилика;

жилищни сгради;

монументални порти;

улици;

мозайки.

Особено впечатляващи са подовите мозайки.

Те показват богатството на някогашните жители и тяхната връзка с римския културен свят.

Рим в Северна Африка

Волубилис е важен, защото показва, че историята на Мароко не може да бъде разказана само чрез една цивилизация.

Тук се срещат различни епохи:

берберски традиции – римско влияние – ислямска цивилизация – арабско-андалуски културни влияния.

Именно това историческо наслагване прави страната толкова интересна.

6. Тетуан — градът с андалуски дух

В северната част на Мароко се намира Тетуан.

Медината на Тетуан е вписана в списъка на ЮНЕСКО през 1997 г.

Градът има особено силна връзка с Андалусия.

ЮНЕСКО отбелязва, че Тетуан е бил важна точка на контакт между Мароко и Андалусия още от ислямския период.

Това влияние се вижда в архитектурата.

В изкуствата.

В традициите.

В градската структура.

След прогонването на мюсюлманите и евреите от Иберийския полуостров през различни исторически периоди много хора се установяват в Северна Африка.

Те носят със себе си културни и архитектурни традиции, които оставят отпечатък върху Тетуан.

7. Есауира — градът на Атлантическия океан

Есауира е различна.

Докато Фес и Маракеш впечатляват с усещането за средновековен вътрешноконтинентален град, Есауира е град на океана.

Медината на Есауира е включена в списъка на ЮНЕСКО през 2001 г.

ЮНЕСКО я определя като изключителен пример за укрепен град от края на XVIII век, създаден според принципите на съвременната за времето си европейска военна архитектура, но в северноафрикански контекст.

Това е едно от най-интересните съчетания в Мароко.

Европейска военна архитектура.

Мароканска градска традиция.

Атлантическа търговия.

Африкански културни влияния.

Град, който живее от търговията

Есауира исторически е важно пристанище.

Градът свързва Мароко и неговия сахарански хинтерланд с Европа и останалия свят.

Това е една от причините архитектурата му да изглежда толкова различно.

Крепостните стени гледат към океана.

Старото пристанище е непосредствено до медината.

Улиците са подредени по различен начин от тези на Фес.

И всичко това създава атмосфера, която е едновременно мароканска и космополитна.

8. Ел Джадида — португалската следа в Мароко

На атлантическото крайбрежие се намира още един изключително интересен обект — португалският град Мазаган, днешна Ел Джадида.

Той е включен в списъка на ЮНЕСКО през 2004 г.

Тук европейската история се среща директно с мароканската.

Португалците изграждат укрепен град на атлантическото крайбрежие, който се превръща във важен пункт за морската им експанзия.

Днес посетителите могат да видят:

крепостни стени;

бастиони;

исторически улици;

църковни и военни останки;

известната подземна цистерна.

Подземната цистерна

Подземната цистерна е едно от най-запомнящите се места в Ел Джадида.

Водата е била жизненоважна за укрепения град, а огромното подземно пространство впечатлява със своята архитектура.

Светлината, която прониква отвън, създава характерни отражения върху водната повърхност.

Това е място, което показва нещо много важно:

архитектурата не е само красота — тя е и решение на практически проблеми.

9. Рабат — когато старото и модерното съжителстват

Последният от деветте обекта на ЮНЕСКО е особено интересен, защото не представлява просто древен град.

Рабат: модерната столица и историческият град — общо наследство е включен през 2012 г.

Тук ЮНЕСКО вижда нещо необичайно:

съчетание между арабо-мюсюлманското минало и западния модернизъм.

Обектът включва както исторически части, датиращи още от XII век, така и новия град, планиран и изграден през периода на френския протекторат от 1912 до 1930-те години.

Кулата Хасан и старата част

Сред най-известните забележителности е Кулата Хасан, свързана с голям проект за джамия, започнат през 1184 г.

Историческият комплекс включва също крепостни стени, порти и други останки от различни периоди.

Но Рабат има още едно предимство.

Тук можете да видите как историческият град се свързва с модерното градско планиране.

Това го отличава от Фес и Маракеш.

Девет обекта, девет различни лица на Мароко

Деветте обекта на ЮНЕСКО могат да се разглеждат като своеобразна карта на историята на Мароко:

Обект Година на вписване Какво го прави специален Медина на Фес 1981 Средновековен град, занаяти и ислямска архитектура Медина на Маракеш 1985 Имперска столица, пазари и архитектурни шедьоври Айт Бен Хаду 1987 Традиционен укрепен ksar от земни материали Исторически Мекнес 1996 Имперска столица и монументална архитектура Волубилис 1997 Римски археологически комплекс Медина на Тетуан 1997 Силно андалуско културно влияние Есауира 2001 Атлантическо пристанище и укрепен град Ел Джадида / Мазаган 2004 Португалска крепостна архитектура Рабат 2012 Среща на историческо наследство и модернизъм

Данните за годините и официалните наименования са от списъка на UNESCO World Heritage Centre.

Защо наследството на Мароко е толкова разнообразно?

Отговорът се крие в географията.

Мароко се намира между:

Атлантическия океан;

Средиземно море;

Сахара;

Европа;

останалата част от Северна Африка.

През територията му са преминавали търговски маршрути, армии, поклонници, учени, занаятчии и търговци.

Резултатът е култура, в която могат да се открият различни пластове.

Берберски…Арабски…Ислямски…Андалуски…Римски…Португалски…

Френски.

Тези влияния не просто са се натрупвали.

Те са се смесвали.

Именно това виждаме в архитектурата.

Мароко не е само архитектура

Когато говорим за ЮНЕСКО, често мислим за каменни сгради.

Но културното наследство е много по-широко.

Мароко има и множество елементи, включени в списъците на нематериалното културно наследство.

Те включват традиционни знания, занаяти, музика, културни пространства и други форми на живо наследство.

Това е важно, защото една медина не е просто колекция от стари сгради.

В нея има:

пекари;

ковачи;

кожари;

тъкачи;

керамици;

продавачи;

музиканти;

готвачи;

семейства.

Така историческият град продължава да функционира.

Кога е най-добре да посетите историческите градове?

Мароко има разнообразен климат, затова сезонът има значение.

Пролетта и есента обикновено са особено приятни за обиколка на историческите градове.

Тогава разходките из медините са по-комфортни, отколкото при силните летни горещини.

За Айт Бен Хаду и районите близо до Сахара температурите трябва да се имат предвид още по-внимателно.

Ако планът ви включва много ходене, най-важното е да оставите достатъчно време за самите градове.

Не бързайте.

Медината на Фес не се разглежда за един час.

Маракеш не се разбира само от площад Джема ел-Фна.

Есауира не е само крепостната стена.

Какво прави ЮНЕСКО в Мароко толкова специално?

Най-голямата сила на мароканското наследство е неговото разнообразие.

За няколко дни можете да преминете от:

римски руини – средновековна медина – имперски дворец – берберски ksar – атлантическа крепост – модернистична столица.

И всичко това е в една държава.

Но има и нещо по-дълбоко.

Тези места не са просто красив фон за снимки.

Те разказват историята на хората, които са живели тук.

За търговците, които са преминавали през Сахара.

За занаятчиите, които са работили в медините.

За владетелите, които са изграждали имперски столици.

За римляните, които са създали градове в Северна Африка.

За португалците, които са строили крепости по атлантическото крайбрежие.

За андалуските общности, които са донесли със себе си архитектура, музика и занаяти.

Мароко като жива историческа книга

Мароко има девет обекта в Списъка на световното наследство на ЮНЕСКО — и всеки от тях разказва различна глава.

Фес показва средновековния град в неговата най-жива форма.

Маракеш разкрива величието на имперската столица.

Айт Бен Хаду напомня за караваните и архитектурата на южните земи.

Мекнес показва амбицията на султаните.

Волубилис връща посетителя две хилядолетия назад към римската епоха.

Тетуан разказва за връзката между Мароко и Андалусия.

Есауира показва как океанът и международната търговия оформят един град.

Ел Джадида пази португалската следа.

А Рабат демонстрира, че наследството не трябва да бъде противопоставяно на модерността — старият и новият град могат да съществуват заедно.

И може би точно това е най-интересното послание на Мароко:

миналото не е изчезнало — то продължава да живее в настоящето.

Когато вървите по тесните улици на Фес, гледате залеза над Айт Бен Хаду или чувате шума на пристанището в Есауира, не просто посещавате исторически обект.

Влизате в история, която все още има хора, звуци, миризми и ежедневие.

И точно затова ЮНЕСКО в Мароко е не просто списък със забележителности, а пътуване през повече от две хилядолетия културна история.

Статия н Кристина Тенева

Снимки: Unsplash, Pexels, Pixabay