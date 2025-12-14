Южнокитайската провинция Гуанси отчете 10% ръст на търговията с АСЕАН през периода януари-ноември

Според митническите служби на Нанин, автономен район Гуанси Джуанг в Южен Китай е отбелязал годишен ръст от 10% в търговията със страните от Асоциацията на страните от Югоизточна Азия (АСЕАН) от януари до ноември тази година.

През първите 11 месеца на 2025 г. вносът и износът на Гуанси с членовете на АСЕАН достигнаха 384,22 милиарда юана (около 54,46 милиарда щатски долара), което представлява 52,9% от общата външна търговия на региона на провинциално ниво през този период, съобщиха от митниците.

Сред тях Виетнам остана най-големият търговски партньор на Гуанси в региона на АСЕАН, като търговията нарасна със 7,1%. Темпите на растеж с Индонезия и Сингапур също бяха забележителни, като възлизаха съответно на 51,7% и 62,7%.

През същия период Гуанси е внесъл и изнесъл стоки на обща стойност 726,54 милиарда юана, което е увеличение с 9,5% на годишна база, показват митническите данни.

Видео: https://youtu.be/oBgBL8SUWEk

Източник: CCTVPlus

Facebook

Twitter



Shares