Йордано-българските отношения – модел за подражание

22 септември 2025 г. ще бъде специален ден в България, тъй като държавата отбелязва Деня на своята независимост.

Този ден е символ на освобождението на България от османското владичество и представлява основа на националните ѝ празници. Българският народ чества освобождението си от османското управление, което продължава почти 500 години. През 1878 г. на Берлинския конгрес се взема решение за разделянето на България на три части.

Значението на независимостта за Република България е огромно – тя поставя началото на нов етап в модерната ѝ история, дава възможност за изграждане на съвременна държава, развитие на закони, икономика, култура, национална идентичност и чувство за принадлежност и единство сред българския народ. Това е голямо доказателство за значението на независимостта за всеки народ, защото тя е основата на правилното изграждане на държавността.

Не може да не се спомене и общата история на българо-йорданските отношения, като през април тази година Н.В. крал Абдула II посети България начело на голяма делегация. Там се проведоха срещи в рамките на инициативата „Акаба“, която бе домакинствана от България и постигна голям успех в сближаването на позициите между държавите от НАТО и поканените страни относно въпросите за борбата с тероризма и екстремизма. Йордания, под ръководството на краля, продължава да играе водеща роля в тази международна инициатива. Благодарности към България – ръководство, правителство и народ – за домакинството на тази важна конференция.

Йорданско-българското сътрудничество има стабилна основа – Йордания е голяма врата за българската търговия, хранително-вкусовата и химическата промишленост, както и за инвестиции в различни области, включително и военното сътрудничество. Съществува солидна база за развитие на общи индустрии и ние приветстваме българските компании да инвестират в Йордания, както и йорданските фирми и инвеститори да откриват нови възможности в България.

Хиляди йордански студенти са завършили български университети и днес работят в частния и държавния сектор в Йордания – включително в армията и в Кралските медицински служби. Йорданската общност в България, основана през 2001 г. и регистрирана в Министерството на правосъдието, продължава своята дейност с пълното съдействие на българските институции, които ценят йорданците като културни и образовани хора и които оставят положителен образ на страната и народа си.

Благодарение на тези контакти се увеличават йорданските делегации в България, а йорданците, които учат и живеят тук, продължават да дават добър пример за своите традиции и обичаи.

Историята на Йордания и България има и обща нишка – османската империя. Именно затова независимостта е борба за освобождение от агресията, и всички форми на робство. България е дала много жертви за своята свобода, но никога не е записано в историята, че българският народ се е предал на окупатор или че е нападнал друг народ.

Поздрави на България, на нейния народ и на нейното ръководство! С почит и обич към всеки българин в Йордания, който ще чества този велик ден, и към йорданците в България, които ще празнуват заедно със своите приятели и братя българи.

Аз самият съм учил в България, където получих бакалавърска, магистърска и докторска степен в Университета за национално и световно стопанство в София, специалност „Международни отношения“. Прекарах четиридесет години в приятелство, взаимно уважение и братство с българския народ, който обичам и ценя. България винаги е улеснявала пътя на нашите студенти, бизнесмени и официални лица. Посолството на България в Аман играе активна роля в развитието на двустранните отношения, а почетното консулство на Йордания в София вече повече от 20 години служи на йорданската общност и подпомага контактите между нашите народи и парламентарните групи за приятелство.

Поздравяваме българския народ с Деня на независимостта – символ на борбата за свобода в Европа и по света!

Проф. Хасан Бармауи

Експерт по европейските въпроси и йордано-българските отношения

