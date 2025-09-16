XII Национален ученически конкурс „Въведение Богородично 2025“
В чест на празника Въведение Богородично – 21 ноември,
Ден на православната християнска младеж и семейство
с благословението на
Негово Високопреосвещенство
Пловдивския митрополит Николай,
Културно-просветният отдел
при Пловдивска света митрополия обявява
XII НАЦИОНАЛЕН УЧЕНИЧЕСКИ КОНКУРС 2025
на тема:
„Неувяхващият венец от добродетели на
Божията Майка – мое светло вдъхновение“
Цели на конкурса
- Насочва участниците в конкурса да се запознаят и осмислят значението на християнските добродетели, притежавани от Света Богородица;
- Стремежът към придобиване добродетелите на Божията Майка – моят личен път към Бога;
- Ролята на семейството – основа, върху която се формират и надграждат християнските ни добродетели;
- Насърчава стремежа на подрастващите за придобиване на християнски добродетели – основа за себепознание, позитивно поведение и духовно израстване
- Стимулира и съдейства за изявата творческите възможности на учениците в различни направления – литература, изобразително изкуство;
- Тържествената церемония по награждаването – духовна среща между ученици, родители, учители и духовници – основа за съпреживяване и споделяне радостта от заедността в Бога и Света Богородица;
Насоки за разсъждение по темата на конкурса (прочетете ги внимателно)
- Кои добродетели са вплетени в неувяхващия венец на Божията Майка?
- Какво от този неувяхващ венец на Света Богородица се опитвам да вплета в моя венец от добродетели?
- Примерът на Божията Майка – моята подкрепа и вдъхновение за живот във вяра в Бога, мир, човеколюбие и добри дела.
- Как примерът на Света Богородица ме вдъхновява да формирам християнски добродетели в моето ежедневие – споделяне на лични преживявания
- Какви трудности и предизвикателства срещам в ежедневието си за утвърждаването на християнските добродетели в живота ми и как ги преодолявам?
- Връзката ми с Божията Майка чрез вярата и молитвите ми към Нея – почит и молба за помощ, закрила и напътствие;
- Бог има промисъл за живота на всеки човек. Да се научим да се вслушваме в Божията воля, за да изпълним нашата мисия в живота, както Божията Майка е изпълнила Своята;
Категории: Литературна творба (Стихотворение, Есе, Разказ), Изобразително изкуство
Раздел: Литературна творба (разказ, есе или стихотворение)
Участниците в тази категория са разделени в четири възрастови групи: 4 и 5 клас; 6 и 7 клас; 8 и 9 клас; 10, 11 и 12 клас;
Заглавие на литературната творба:
„Неувяхващият венец от добродетели на
Божията Майка – мое светло вдъхновение“
Общи изисквания и критерии за оценка
За участие се допускат само творчески разработки, които отговарят на изброените по-долу изисквания:
- Да не са копие или част от работата на други автори
- Да отразяват личното отношение и мнение на участника по темата
- Да са създадени от един ученик
- Оригиналност на творбата – да показва личен подход и разбиране важността на темата, логическа структура и яснота на изложението
- Грамотност и добра езикова култура
- Въздействие и убедителност на творбата
Всяка творба трябва да съдържа:
– трите имена на автора, клас, училище, населено място, телефон на участника или на негов родител, имейл адрес
– имена и телефон на учителя (ако има такъв)
– обем: до 2 компютърни страници, около 1000 думи при размер на шрифта 12 pt
– участието трябва да е лично (авторско)
Моля, изпращайте Вашите литературни творби на имейла на Културно-просветния отдел: mitropolia_kpo@abv.bg
Категория: Изобразително изкуство – с отделна класация за художествени школи и училища
Могат да участват деца от детски градини и ученици от 1 до 12 клас, разпределени в 5 възрастови групи: детска градина; първи-втори-трети клас; четвърти-пети-шести клас; седми-осми-девети клас; десети-единадесети-дванадесети клас.
Рисунките трябва да бъдат авторски и с формат (35/50)!
Адрес за изпращане на рисунките:
Пловдивска св. митрополия
ул. ”Станислав Доспевски” № 14
“Културно-просветен отдел”
4000 Пловдив
тел. 0899 71 66 47
email: mitropolia_kpo@abv.bg
Всяка творба да съдържа следната информация (на гърба):
– трите имена на автора, клас, училище/школа, населено място
– имена на родителя, телефон, имейл
– имена и телефон на учителя по изобразително изкуство (ако има такъв)
Творбите, които не отговарят на условията на конкурса, няма да бъдат оценявани!
Творбите, участващи в конкурса, не се връщат на участниците!
Крайният срок за получаване на литературните творби, рисунки с имената и контактите на участниците е до 10.11.2025 година (включително).
Награди
Учениците, чиито творби са класирани на първо, второ и трето място в съответните раздели и възрастови групи, ще бъдат отличени с грамоти и предметни награди.
За отлични резултати ще бъде връчена специалната награда на Негово Високопреосвещенство Пловдивски митрополит Николай.
Обявяване на резултатите от конкурса: до 30 ноември в сайта на Пловдивска света митрополия: http://www.plovdivskamitropolia.bg/
Награждаване – датата ще бъде обявена допълнително заедно с публикуването на резултатите.
На всички участници пожелаваме успех и вдъхновение под Покрова на Света Богородица!