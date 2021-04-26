XII международен конкурс за детска рисунка –III кръг

Приключи гласуването за III кръг на Дванадесетия международен конкурс “ОБИЧАМ МОЯТА РОДИНА”. / Окончилось голосование за III круг Двенадцатого международного конкурса “ЛЮБЛЮ МОЮ РОДИНУ”

ПЪРВА ГРУПА / ПЕРВАЯ ГРУППА

ПЪРВО МЯСТО – РИСУНКА № 3.1.117 получила 612 гласа

ПЕРВОЕ МЕСТО- РИСУНОК № 3.1.117 получил 612 голосов

ВТОРО МЯСТО – РИСУНКИ № 313 и 3.1.16 получили по 371 гласа

ВТОРОЕ МЕСТО- РИСУНКИ № 313 и 3.1.16 получили по 371 голос

ТРЕТО МЯСТО – РИСУНКА № 3.1.88 получила 200 гласа

ТРЕТЬЕ МЕСТО – РИСУНОК № 3.1.88 получил 200 голосов

ВТОРА ГРУПА /ВТОРАЯ ГРУППА

ПЪРВО МЯСТО – РИСУНКА № 3.2.5 получила 117 гласа

ПЕРВОЕ МЕСТО- РИСУНОК № 3.2.5 получил 117 голосов

ВТОРО МЯСТО – РИСУНКА № 3.2.2 получила 97 гласа

ВТОРОЕ МЕСТО – РИСУНОК № 3.2.2 получил 97 голосов

ТРЕТО МЯСТО – РИСУНКА № 3.2.1 получила 70 гласа

ТРЕТЬЕ МЕСТО – РИСУНОК № 3.2.1 получил 70 голосов

ТРЕТА ГРУПА / ТРЕТЬЯ ГРУППА

ПЪРВО МЯСТО – РИСУНКИ № 3.3.1 и № 3.3.22 получили по 5 гласа

ПЕРВОЕ МЕСТО- РИСУНКИ № 3.3.1 и № 3.3.22 получили по 5 голосов

ВТОРО МЯСТО – РИСУНКА № 3.3.15 получила 4 гласа

ВТОРОЕ МЕСТО – РИСУНОК № 3.3.15 получил 4 голоса

ТРЕТО МЯСТО – РИСУНКА № 3.3.12 получила 3 гласа

ТРЕТЬЕ МЕСТО – РИСУНОК № 3.3.12 получил 3 голоса