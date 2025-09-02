XII Международен форум за технологично развитие „Технопром-2025“ в Новосибирск събра над 19 000 участници от 71 региона на Русия и 32 държави

По разпореждане на държавния глава националните проекти в ключови сектори на икономиката предвиждат отделни федерални проекти за изпреварващото обучение на специалисти в съответните области. Училищната образователна система в момента обединява над 18 милиона деца и предоставя възможност за задълбочено изучаване на отделни предмети от 5-ти клас.

На базата на „Сириус“ са проведени над хиляда образователни програми в рамките на 116 смени, около 80 хиляди деца са завършили успешно обучение, включително над 34 хиляди в програмата „Наука“.

Технологичното лидерство е невъзможно без професионални кадри. Според предварителните резултати от кампанията за прием, кандидатите са подали над 3,3 милиона заявления, което е с 890 хиляди повече от миналата година. Федералният проект „Професионалитет“ се превърна в движещата сила зад цялостното рестартиране на системата на средно професионално образование. Почти 2,5 хиляди партньорски предприятия вече са се присъединили към проекта.

