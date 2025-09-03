X Източен икономически форум – 2025 ще се проведе във Владивосток от 3 до 6 септември 2025 г. под егидата на Фондация „Росконгресс“.

Основната тема на Форума е „Далечният Изток – сътрудничество в името на мира и просперитета“.

Източният икономически форум е ключова международна платформа за насърчаване на ускореното развитие на икономиката на Далечния Изток, укрепване на връзките между руската и световната инвестиционна общност и разширяване на международното сътрудничество в Азиатско-Тихоокеанския регион.

През 2024 г. във форума взеха участие над 7000 представители на официални кръгове, бизнеса и медиите от 75 държави. Подписани са 313 споразумения на стойност 5,5 трилиона рубли.

През 2025 г. на Източния икономически форум ще бъдат представени следните дискусионни и тематични блокове:

„Далечният Изток – територия за живот и развитие“

„Рецепти за растеж: инвестиции, иновации, интеграция“

„Отвореност и взаимноизгодно партньорство: основата на стабилността“

„Технологии: от теория до икономически ефекти“

„Градове – за живота на хората“

„В партньорство между бизнеса и правителството: голямо преосмисляне“

„Артерии на растежа: как логистиката променя икономиката“

Представители от над 70 държави и територии вече са потвърдили участието си в X Източен икономически форум.

