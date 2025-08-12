WHX Tech 2025 в Дубай през септември ще постави основите на глобалното цифрово здравеопазване и напредъка в областта на изкуствения интелект

Първото издание на WHX Tech 2025, водещо събитие в областта на цифровото здраве, организирано от Informa Markets, ще се проведе в Dubai World Trade Centre от 8 до 10 септември.

В сътрудничество с Healthcare Information and Management Systems Society (HIMSS), събитието ще се фокусира върху изкуствения интелект, иновациите, водени от жени, и конкретни решения в областта на здравеопазването, които да преобразуват бъдещето на индустрията.

Под патронажа на Министерството на здравеопазването и превенцията на ОАЕ (MOHAP), Dubai Health, Dubai Health Authority (DHA), Emirates Health Services (EHS) и NABIDH, WHX Tech ще събере над 200 лектори, 300 марки и 5000 лидери в областта на здравеопазването от над 30 страни, за да даде тласък на партньорствата и промените в политиките, необходими за превръщането на иновациите от теория в практика.

В центъра на WHX Tech е сцената World X, динамична платформа, която представя жени лидери, пробиви в областта на генеративния изкуствен интелект и казуси на технологии, които вече променят здравеопазването. Болничните системи интегрират изкуствен интелект, за да подобрят безопасността и да оптимизират работните процеси, а стартиращите компании преосмислят ангажираността на пациентите. Сцената е проектирана да превърне теорията в практически промени.

Татяна Канзавели, основателка и главен изпълнителен директор на Open Health Network, компания, която революционизира здравеопазването чрез генеративен AI, чиято работа е призната от Белия дом, Forbes и Организацията на обединените нации, ще говори на World X за генеративния AI в здравеопазването и препятствията, които му пречат да премине от чатботове за разговор. От ускоряване на процеса на откриване на нови лекарства до подпомагане на клиничното вземане на решения и предоставяне на персонализирани грижи, сесията ще проучи нарастващото влияние на Gen-AI върху веригата на стойността в здравеопазването.

„AI не е тук, за да поправи счупена система, а за да я препрограмира“, каза Канзавели. „На WHX Tech ще покажа как преодоляваме бариерите с платформи като TrialSphere за клинични изпитвания, задвижвани от AI, и TAMI, нашето генеративно AI решение за мащабируемо поведенческо здраве. WHX Tech е мястото, където представянето на идеи приключва и най-накрая започваме да пренаписваме бъдещето на здравеопазването.“

Фокусът на събитието върху жените в областта на цифровото здраве се отразява в сесии с участието на д-р Рашми Рао, главен продуктов директор в Philips, която ще говори за неписаните правила в иновациите и инвестициите в здравеопазването, и Меган Хъфман, вицепрезидент по цифрово здраве в Novant Health, която ще се включи в дискусиите за внедряването, реалните приложения на цифровите технологии в здравеопазването и бъдещето на сектора. Хъфман, считана за една от най-влиятелните жени в здравеопазването, ще участва и в панел на тема „Визия за здравеопазването през 2050 г.“, в който ще бъдат разгледани интеграцията на изкуствения интелект, моделите, ориентирани към пациента, и влиянието на технологиите върху здравните системи.

„Въвеждането на иновативни идеи и технологии често е лесната част“, каза Хъфман. „Истинската работа е да се направи цифровото здравеопазване използваемо, надеждно и вградено в структурата на предоставянето на грижи. WHX Tech предлага рядка възможност за връзка с глобални лидери, които превръщат визията в оперативна реалност.“

С генеративния изкуствен интелект и оперативната съвместимост, които доминират в дневния ред, WHX Tech 2025 е в уникална позиция да насърчи публично-частните партньорства, които стимулират устойчивото внедряване.

Симулации на живо в болница, конкурсът за стартиращи компании WHX Tech Xcelerate с награда от 50 000 долара и специално подбрани сесии за срещане на инвеститори ще ускорят прехода от концепция към реализация. „WHX Tech е създаден, за да вдъхновява към действие“, заяви Питър Хол, президент на Informa Markets за Близкия Изток, Индия, Турция и Африка. „От партньорствата ни с правителствата до списъка с лектори от цял свят, всеки елемент е насочен към решения, които подобряват здравеопазването днес и утре.

С наближаването на старта на събитието през септември, WHX Tech обещава да бъде трамплин за нова ера в здравеопазването, задвижвана от изкуствен интелект, справедливост и сътрудничество, и да затвърди позицията на Дубай като глобален център за иновации.“

WHX Tech е най-новото развитие в 50-годишната история на Informa Markets в областта на здравеопазването в региона, което извежда индустрията отвъд добре утвърденото изложение Arab Health, сега известно като WHX Dubai.

„Arab Health беше водещата платформа за здравеопазване в Близкия изток в продължение на десетилетия“, добави Хол. „WHX Tech представлява следващата ера – истинска глобална среща на умове, на която лидери в областта на здравеопазването и технолози се обединяват, за да стимулират трансформацията. С Дубай като врата между Изтока и Запада, ние предлагаме решения, които преосмислят предоставянето на грижи, управлението и пациентското преживяване в голям мащаб.“

източник: www.wam.ae

Facebook

Twitter



Shares