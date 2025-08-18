Вторият китайски самолет-амфибия AG600 успешно завърши изпитателен полет

Вторият брой независимо разработени големи амфибийни противопожарни самолети AG600 от Китай успешно завърши своя производствен тестов полет в неделя в град Джухай, провинция Гуандун в Южен Китай.

Според Авиационната индустриална корпорация на Китай (AVIC), успешният тестов полет показва, че самолетът отговаря на проектните изисквания, спазва стандартите за оперативна безопасност и е готов за доставка.

След това самолетът ще бъде прехвърлен в град Ичан, в провинция Хубей в Централен Китай, за боядисване преди окончателната му доставка на клиента.

AG600, с кодово име „Кунлун“, е първият голям граждански самолет със специални задачи в Китай, разработен в съответствие с разпоредбите за летателна годност на гражданската авиация.

Това е ключов елемент от аеронавигационното оборудване, разработено за посрещане на неотложните нужди на националните системи за аварийно спасяване и предотвратяване на природни бедствия на Китай, като помага за защитата на живота и имуществото на хората.

Видео:

Източник:

Facebook

Twitter



Shares