понеделник, август 18, 2025
Последни:
Общество

Вторият китайски самолет-амфибия AG600 успешно завърши изпитателен полет

Редактор

Вторият брой независимо разработени големи амфибийни противопожарни самолети AG600 от Китай успешно завърши своя производствен тестов полет в неделя в град Джухай, провинция Гуандун в Южен Китай.

Според Авиационната индустриална корпорация на Китай (AVIC), успешният тестов полет показва, че самолетът отговаря на проектните изисквания, спазва стандартите за оперативна безопасност и е готов за доставка.

След това самолетът ще бъде прехвърлен в град Ичан, в провинция Хубей в Централен Китай, за боядисване преди окончателната му доставка на клиента.

AG600, с кодово име „Кунлун“, е първият голям граждански самолет със специални задачи в Китай, разработен в съответствие с разпоредбите за летателна годност на гражданската авиация.

Това е ключов елемент от аеронавигационното оборудване, разработено за посрещане на неотложните нужди на националните системи за аварийно спасяване и предотвратяване на природни бедствия на Китай, като помага за защитата на живота и имуществото на хората.

Видео:

Източник:

Интересно от мрежата

Вижте още

Кой е руският смелчак, който помага за изграждането на ядреното оръжие на Америка?

Редактор

Беновска: Клетвата по Конституцията на Радев и „Промяната“ ще е тяхната „магистрала „Струма““ли? А, Радио К2 навърши 13 години!

Редактор

Шойгу: Министерството на отбраната ще изгради 16 инфекциозни центъра за заразени с коронавирус

Редактор

Pin It on Pinterest