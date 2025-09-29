Вторият епизод на Silk Way Star приключи

Вторият епизод на Silk Way Star, голямо международно вокално състезание, излъчвано по Jibek Joly TV, приключи. Участници от 12 държави се състезаваха, като един от тях напусна проекта след обявяването на резултатите.

За разлика от първия епизод, когато всички участници продължиха напред, във втория кръг артистите трябваше да изпълнят световни хитове, много от които имаха лично значение и емоционална стойност за тях. Участниците споделиха своите истории и внесоха отличителна енергия и характер на сцената.

Аллем (Батырхан Маликов) от Казахстан представи едно от най-запомнящите се изпълнения на вечерта, което му донесе висока оценка от журито, което го нарече „звездата на проекта“. Китайският композитор и продуцент Хун Бин си спомни как за първи път видя Аллем да изпълнява заедно с Димаш Кудайберген преди две години по националната телевизия в Китай и отбеляза: „Тогава остави специално впечатление и днес отново го направи.“

Други изявени изпълнения бяха тези на Сабина Заде от Азербайджан, която показа силен напредък; Zhang He Xuan от Китай, похвален от казахстанската певица Жанар Дугалова за последователността си; рапърът Tamga от Киргизстан; Avtandil от Грузия. Абесламидзе, който се изяви въпреки че се чувстваше болен, и Мишел Джоузеф от Монголия, която журито отличи като многостранна и силна изпълнителка.

Язмин Азиз от Малайзия говори за подкрепата на майка си, която пътува до Казахстан, за да я окуражи. Фахридин Хакимов от Таджикистан подчерта духа на приятелство, който се създава от конкурса, а Довран Шамиев от Туркменистан изнесе емоционално изпълнение, посветено на покойната си майка. Мадинабону Адилова от Узбекистан впечатли с присъствието си на сцената и хореографията, а Саро Геворгян от Армения се отличи с мощно изпълнение на световноизвестен хит.

В края на втория епизод ALEM (Казахстан) и Саро Геворгян (Армения) се очертаха като лидери в конкурса, следвани от южнокорейската група Kandis на трето място. Сабина Заде от Азербайджан напусна проекта, изразявайки благодарност за приятелствата, които е сключила, и гордост от своите изпълнения.

Общо класиране след два епизода:

1. Малайзия – 240 точки

2. Казахстан – 236 точки

3. Грузия – 232 точки

4. Узбекистан – 230 точки

5. Армения – 230 точки

6. Киргизстан – 224 точки

7. Туркменистан – 224 точки

8. Китай – 222 точки

9. Монголия – 222 точки

10. Таджикистан – 222 точки

11. Южна Корея – 212 точки

12. Азербайджан – 210 точки

Епизодът завърши с участието на всички участници в групово изпълнение, което подчерта приятелствата, сключени по време на конкурса.

Silk Way Star е първият международен вокален конкурс, провеждан в столицата на Казахстан. Той събира водещи изпълнители от Азербайджан, Армения, Грузия, Казахстан, Китай, Киргизстан, Малайзия, Монголия, Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан и Южна Корея, всеки от които представлява културата на своята страна. Нови епизоди се излъчват всяка събота от 20:00 часа по времето в Астана по телевизия Jibek Joly TV.

Трябва да се отбележи, че шоуто се излъчва съгласно Споразумението за създаване на международния проект Silk Way Star, подписано между Телевизионно-радиокомплекса на президента на Република Казахстан и China Media Group.

