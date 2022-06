Встъпителни думи на Кристалина Георгиева – „Финансови рискове, свързани с климата, и зелено финансиране в Азия и Тихия океан“

„Финансови рискове, свързани с климата, и зелено финансиране в Азия и Тихия океан“ (Climate-Related Financial Risks and Green Finance in Asia and the Pacific)

1 юни 2022 г.

Благодаря ви за подготовката на това вълнуващо събитие. Бих желала да се присъединя към вас, като приветствам всички, избрали да прекарат времето си в диалог за финансовите рискове, свързани с климата и зеленото финансиране. Това е изключително важна тема и решимостта ни да поемем по пътя към нулеви нетни емисии е от решаващо значение. Посланието на науката е ясно: само решителни действия за ограничаване на изменението на климата ще предотвратят бедствията и последиците за хората и икономиките. До 2030 г. трябва да намалим емисиите в световен мащаб с около 25 до 50 процента, за да ограничим средното глобално затопляне до нива от 1,5 до 2 градуса по Целзий, а все още не сме предприели необходимите действия за това. В Азиатско-тихоокеанския регион на темата се обръща значително внимание и така трябва да бъде. Регионът осъзнава спешността на проблема. Тук температурите се повишават с темп, два пъти по-бърз от средния за света, което крие риск от по-чести и по-тежки бедствия, свързани с метеорологичните условия. Регионът произвежда около половината от световните емисии и е дом на пет от най-големите емитенти на парникови газове в света.

Какво трябва да направим? Трябва да пренасочим ресурсите към нисковъглеродни и енергийно ефективни дейности. За тази цел е необходим цялостен пакет, включващ ценообразуване на въглеродните емисии на адекватни нива, правилно оповестяване на свързаните с климата рискове, компенсаторни мерки за защита на уязвимите групи от населението и зелени инвестиции. Що се отнася до последния въпрос, според нашите оценки, за да постигне нулева нетна стойност до 2050 г. светът ще се нуждае от свързани с енергетиката годишни инвестиции в размер на около 3,3 трилиона долара до 2030 г. Въпреки че тази сума е огромна, тя е нищожна в сравнение с ползите от заместващите продукти, които ще се използват на етапа на постепенния отказ от въглища като енергиен ресурс. Те възлизат на десетки трилиони долари годишно, както показваме в публикувания днес документ. Всичко това подчертава значението на въвеждането на цена на въглерода или на еквивалентни мерки за стимулиране на прехода и извличане на споменатите по-горе ползи.

Не по-малко важни са инвестициите в приспособяване. Оценките ни сочат, че публичните разходи за адаптация ще възлизат на около 0,25 процента от световния БВП годишно през следващите десетилетия. Но за някои уязвими спрямо климатичните промени държави тази цифра може да достигне до 20 процента от БВП. И въпреки че усилията за финансиране на борбата с изменението на климата се увеличават, те остават недостатъчни. Трябва спешно да намерим начини за привличане на повече финансиране за климата, особено за страните с нововъзникващи пазари и развиващи се икономики. Ролята на пазарите и на частния сектор е от решаващо значение за мобилизиране и ефективно разпределение на ресурсите, като същевременно се определя цена на климатичните рискове. Виждаме, че редица застрахователи, включително нововъзникващи пазарни икономики, започват да възприемат идеята за екологично устойчиво финансиране, като финансовият сектор играе все по-важна роля за създаване на подходящи условия за това. Разбира се, съществуват значителни предизвикателства, като например физическите рискове и рисковете, свързани с прехода. Те трябва да се управляват добре от централните банки, от регулаторните органи от финансовите фирми, включително чрез засилване и хармонизиране на регулациите, таксономиите на данните и оповестяването на данни.

Но най-големият риск за нас и за света на финансите е да не поемем по пътя към нулеви нетни стойности на емисиите. Рискът от пазарен провал при финансирането на борбата с изменението на климата подчертава важната роля на националните власти и на международните институции като МВФ за осигуряване и катализиране на необходимото финансиране. Това изисква изграждането на силно партньорство с частния сектор и финансовите пазари. Ние във Фонда също активизираме работата си. Днес МВФ е системно значима институция в борбата с изменението на климата, която подкрепя нашите членове чрез политически съвети, идентифициране на рискове за финансовата стабилност, развитие на капацитета и отстраняване на пропуските в данните. Що се отнася до кредитирането, изключително благодарна съм, че нашите членове ни подкрепиха в създаването на новия Доверителен фонд за устойчивост и стабилност — вече на стойност 40 млрд. долара, за да помогнем на държавите да се справят със структурни предизвикателства като изменението на климата, както и за да си взаимодействаме с нашите партньори, особено с мрежата за екологизиране на финансовата система, както и с партньори от международната финансова общност.

Тук присъства председателят на мрежата за екологизиране на финансовата система Рави Менон и искам да благодаря както на него, така и на колегите му за изключително важната им работа.

Позволете ми да завърша с напомняне на думите на Айнщайн: „Не можем да решим проблем със същото мислене, с което сме го създали“. Това е и целта на форума: да предложим свежо мислене и да обменим нови идеи за справяне със свързани с климата рискове, като се възползваме от големите възможности, които се предоставят на всички нас. Пожелавам ви успех в работата ви днес и ви благодаря.