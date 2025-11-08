Връчват Евразийската филмова награда „Диамантена пеперуда“

На 27 ноември 2025 г. в „Мастерская „12“ на Никита Михалков в Москва ще се проведе първата тържествена церемония по връчването на Откритата Евразийска филмова награда „Диамантена пеперуда“ – ключовото събитие на Евразийската академия за кинематографични изкуства.

Евразийската академия и филмовата награда са учредени от Министерството на културата на Руската Федерация и Руската фондация за култура. Руската фондация за култура е организатор на филмовата награда. Никита Михалков е инициаторът и вдъхновител на създаването на филмовата академия и филмовата награда.

Основната цел на наградата е да напомни на света за истинската мисия на киното, която не се крие в преследването на търговски успех, а в способността му да говори за най-важните човешки ценности, внимателно да съхранява културното наследство и да разкрива общочовешки смисли.

Наградата „Диамантена пеперуда“ има за цел да отличава филми, които допринасят за запазването на културната идентичност и историческата памет на народите, подкрепят и предават традициите на бъдещите поколения, а също така формират моралните насоки и насърчават духовното развитие у зрителите.

Наградата е отворена за кинематографисти от всички страни, които споделят ценностите на уважение към националната култура и ангажираност с традиционните ценности.

Президентът на Русия Владимир Путин подкрепи инициативата за създаване на академията и наградата, подчертавайки нейното международно значение:

„Всички държавни глави, на които разказах за филмовата награда, веднага подкрепиха идеята, защото светът очевидно се нуждае от нещо, което подкрепя националната идентичност. И тази идея, без преувеличение, надхвърля националните граници“.

Към днешна дата 16 държави са представили 31 филма за наградата. Сред тях: Беларус, Венецуела, Виетнам, Индонезия, Казахстан, Киргизстан, Китай, Куба, Пакистан, Сенегал, Сърбия, Таджикистан, Туркменистан, Турция, Узбекистан и Южна Африка.

