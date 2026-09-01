Восъчна фигура увековечи създателя на Ретро музея Цветан Атанасов

С много труд, любов и отдаденост Цветан Атанасов създава музей, който се превръща не просто в колекция от експонати, а в пространство, съхраняващо паметта за цели поколения.

Красимир Недялков отдаде почит на създателя на музея и подчерта значението на неговото дело:

„Тази восъчна фигура е на човека, който създаде това място с много любов, труд и мечта – Цветан Атанасов.“

По думите му Атанасов е оставил част от себе си във всичко, което е създал.

„Той не просто създаде музей, а остави частица от себе си във всеки експонат, във всяка история и във всеки човек, прекрачил прага му.“

Недялков подчертава и силната връзка между Ретро музея и неговите посетители, за които мястото се е превърнало в част от личните им спомени.

„Знаем колко много означава Ретро музеят за всички вас. За него вашата обич и признателност бяха най-голямото доказателство, че мечтата му е имала смисъл.“

След кончината на Цветан Атанасов най-важното, според Недялков, е неговото дело да бъде съхранено и да продължи да живее.

„Днес, когато него вече го няма, вярваме, че най-важното е неговото дело да продължи да живее. Вие сте част от това наследство.“

Той изказва благодарност към всички, които продължават да посещават музея и да пазят спомена за неговия създател.

„Благодаря ви, че пазите спомена за него, че обичате създаденото от него и че продължавате да бъдете част от историята на Ретро музея.“

В края на своето послание Красимир Недялков обобщава наследството на Цветан Атанасов с думи, които носят силен емоционален заряд:

„Той остави след себе си не просто музей. Остави памет. Остави история. Остави любов.“

Восъчната фигура се превръща в още един символ на това наследство – знак, че човекът зад една голяма мечта остава част от историята на мястото, което е създал.

„Благодаря ви, че сте с нас.“

Красимир Недялков