Восъчна фигура увековечи създателя на Ретро музея Цветан Атанасов
С много труд, любов и отдаденост Цветан Атанасов създава музей, който се превръща не просто в колекция от експонати, а в пространство, съхраняващо паметта за цели поколения.
Красимир Недялков отдаде почит на създателя на музея и подчерта значението на неговото дело:
„Тази восъчна фигура е на човека, който създаде това място с много любов, труд и мечта – Цветан Атанасов.“
По думите му Атанасов е оставил част от себе си във всичко, което е създал.
„Той не просто създаде музей, а остави частица от себе си във всеки експонат, във всяка история и във всеки човек, прекрачил прага му.“
Недялков подчертава и силната връзка между Ретро музея и неговите посетители, за които мястото се е превърнало в част от личните им спомени.
„Знаем колко много означава Ретро музеят за всички вас. За него вашата обич и признателност бяха най-голямото доказателство, че мечтата му е имала смисъл.“
След кончината на Цветан Атанасов най-важното, според Недялков, е неговото дело да бъде съхранено и да продължи да живее.
„Днес, когато него вече го няма, вярваме, че най-важното е неговото дело да продължи да живее. Вие сте част от това наследство.“
Той изказва благодарност към всички, които продължават да посещават музея и да пазят спомена за неговия създател.
„Благодаря ви, че пазите спомена за него, че обичате създаденото от него и че продължавате да бъдете част от историята на Ретро музея.“
В края на своето послание Красимир Недялков обобщава наследството на Цветан Атанасов с думи, които носят силен емоционален заряд:
„Той остави след себе си не просто музей. Остави памет. Остави история. Остави любов.“
Восъчната фигура се превръща в още един символ на това наследство – знак, че човекът зад една голяма мечта остава част от историята на мястото, което е създал.
„Благодаря ви, че сте с нас.“
Красимир Недялков