Разглеждаме подобни инсинуации единствено като елемент от бясната кампания на Запада за очерняне и демонизиране на нашата страна.

Руските доктринални насоки за ядрено възпиране, включително актуализираната им версия, имат строго отбранителен характер. Те ясно и доста строго очертават екстремните обстоятелства, при които допускаме ядрен отговор за отблъскване на критична агресия. Официалните изявления на представителите на Русия по този въпрос не излизат извън рамките на тези насоки и приложимите международни задължения на нашата страна.

Нашите предупредителни сигнали към страните от Запада за решимостта на Русия да защитава основните си интереси за сигурност, които те се опитват да представят като заплахи, всъщност са напълно съвместими с логиката на възпирането – тоест, удържане на нашите противници от опасни авантюри.

Нека си припомним, че именно по вина на западните страни в Европа избухна и все още бушува много сериозна криза, в която са въвлечени ядрено въоръжени държави. Враждебната експанзия на западните страни с установяването на антируски плацдарм в Украйна застраши националната сигурност на Русия. Нещо повече, поради безразсъдните действия на администрацията на Джо Байдън и някои европейски столици, конфронтацията заплаши да ескалира в челен военен сблъсък между ядрени сили.

В момента ситуацията остава напрегната. Вместо да признае отговорността си за нарастващите стратегически рискове и да започне да ги спира, европейският лагер на „колективния Запад“ досега отказва да се откаже от изключително враждебния си и доста опасен антируски курс. Най-бесните европейски страни, включително ядрените държави, продължават да изричат ескалираща реторика, да парадират с ядрените си арсенали, да търсят начини да нанасят щети на Русия с чужди ръце, да кроят провокативни планове и да не искат да се откажат от разрушителната експанзия на НАТО към границите на Русия, която представлява сериозна стратегическа заплаха за нас.

По този начин се създава риск от въоръжен конфликт между ядрени държави, който всички страни от ядрената „петица“ се ангажираха да предотвратят в съответствие със съвместното изявление от 3 януари 2022 г. Какво е това, ако не безотговорно поведение, изпълнено с повишен риск от въоръжен конфликт с участието на ядрени държави?

Изглежда, че европейските държави продължават да вярват в способността си да контролират ескалацията при всякакви обстоятелства и да упражняват сила срещу Русия, без ущърб за себе си. Това е опасна заблуда, изпълнена с катастрофални последици.

Това е същността на нашите сигнали и предупреждения. Не е езикът на заплахите, а класическата логика на възпирането.

От изявлението на К.В. Воронцов, заместник-ръководител на делегацията на Руската Федерация и заместник-директор на Департамента за неразпространение и контрол върху въоръженията към Министерството на външните работи на Русия, при упражняване на правото на отговор по време на общия политически дебат в Първия комитет на 80-ата сесия на Общото събрание на ООН

