Водещи на церемонията „Топ 10 награди за мода, шоу и бизнес – София 2025“ ще са Красимир Недялков и Недко Пазвантов



✨ 31 години стил, талант и вдъхновение ✨

София отново ще бъде сцена на блясък, признание и класа с 31-вото издание на престижните Топ 10 награди за мода, шоу и бизнес. Събитието събира изявени личности от модната, културната и бизнес среда в България и се организира традиционно от Красимир Недялков – дизайнер, шоумен, попизпълнител и емблематичен организатор на елитни събития.

Първото издание се провежда през 1994 г. във Варна, а през годините наградите се утвърждават като символ на престиж, стил и последователност.

Гала вечерта в София през 2025 г. обещава да бъде изискан спектакъл – с модни ревюта, музикални изпълнения и вдъхновяващи награждавания. До самия Красимир Недялков на сцената ще застане Недко Пазвантов – артист с изключително сценично присъствие, дълбочина и визионерско мислене.

✨ Недко Пазвантов – харизма, талант и визия ✨

На 34 години, Недко Пазвантов е мултифункционален артист и предприемач – актьор, певец, водещ, астролог и вдъхновител. Прекарал 15 години във Франция, където гради международна кариера в телевизията и сценичните изкуства, той се завръща в България, за да съчетае артистичността с духовното познание и бизнес интуицията.

Като водещ, Пазвантов е не просто лице на събитие – той е енергия, професионализъм и вдъхновение. Съчетавайки познания по астрология и Human Design с опита си на сцена, той превръща всяка церемония в незабравимо преживяване. Хиляди хора следват неговите обучения и консултации, а YouTube каналът му се радва на широка популярност.

🎤 Мода. Шоу. Бизнес. Вдъхновение.

Събитието в София ще отличи онези, които променят играта – в модата, музиката, телевизията, предприемачеството и културата.

„Топ 10 награди“ не просто възнаграждават успеха – те вдъхновяват бъдещето.

С личности като Красимир Недялков и Недко Пазвантов, 31-вото издание на церемонията ще бъде мост между стил и съдържание, между традиция и визия за утрешния ден.

📍 Очаквайте скоро пълния списък с номинираните!

🌟 #Top10Awards2025 #МодаШоуБизнес #КрасимирНедялков #НедкоПазвантов

Facebook

Twitter



Shares