Вносът на стоки с нулеви мита от Хайнан през първата седмица на специалните митнически операции достигна стойност от 4 милиарда юана

Стойността на стоките с нулево мито, внесени чрез митнически надзор на пристанището за свободна търговия Хайнан (FTP) в южнокитайския регион, е достигнала над 4 милиарда юана (около 560 милиона щатски долара) от стартирането на специалните митнически операции на острова на 18 декември, според данни, публикувани от митниците Хайкоу в четвъртък.

От 18 до 24 декември митническите власти са контролирали стоки с нулево мито на стойност над 4 милиарда юана, внесени през „първата линия“, което се отнася до стоки, влизащи в Хайнан от страни и региони извън митническата територия на Китай.

През същия период стоки на стойност над 20 милиона юана, продадени на вътрешния пазар, са отговаряли на условията за освобождаване от мита съгласно политиката „втора линия“, която се прилага за стоки, движещи се между пристанището за свободна търговия Хайнан и други зони в митническата територия на Китай.

През първата седмица на специалната митническа операция на острова също се наблюдава рязко увеличение на участието във външната търговия. Хайнан е добавил 1972 новорегистрирани предприятия за външна търговия през периода, което е повече от три пъти повече от преди година.

Към днешна дата в провинцията са регистрирани над 30 000 нови митнически деклариращи субекти, което е с над 40% повече спрямо предходната година.

Възползвайки се от комбинирания ефект на подкрепящите политики и инерцията, генерирана от специалните митнически операции на целия остров, пазарът на безмитни стоки в офшорни зони на Хайнан също претърпя бум.

Между 18 и 24 декември продажбите в безмитни зони възлизат на 1,1 милиарда юана, като са продадени 775 000 артикула в рамките на 165 000 покупки.

В сравнение със същия период на миналата година стойността на безмитните покупки се е увеличила с 54,9%, броят на купувачите се е увеличил с 34,1%, а броят на продадените артикули се е увеличил с 11,8%, което подчертава положителното въздействие на специалните митнически операции на целия остров върху потреблението и жизнеността на пазара.

