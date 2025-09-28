Високоскоростната железопътна линия Сянъян-Дзинмен официално пусна в експлоатация в централен Китай

Първият високоскоростен влак от Сянъян до Дзинмен, два града в централната китайска провинция Хубей, потегли рано в неделя, с което официално откри новата междуградска линия.

Свързвайки градовете от север на юг, железопътната линия с дължина 116,23 км може да се похвали с проектирана скорост от 350 километра в час.

Това е важен участък от един от основните проходи на по-голяма мрежа от високоскоростни железопътни артерии, състояща се от осем вертикални и осем хоризонтални линии в страната.

В началната фаза на експлоатация до 26 високоскоростни влака ще се движат ежедневно.

След официалното си откриване този месец, железопътната линия значително ще намали времето за пътуване между Сянъян и Дзинмен до по-малко от половин час, с 50 минути по-кратко от сегашното време за пътуване на конвенционалните пътнически влакове.

Новата високоскоростна железопътна линия също ще намали времето за пътуване от Сянъян до Дзинчжоу до 55 минути, като съкрати сегашното пътуване с голямо прекачване и обиколка на Ханкоу с 2 часа и 27 минути.

Източник: CCTVPlus

