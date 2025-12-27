Виолетта Комисарова е среда най-влиятелните хора в Калужска област за 2025г.

В ТОП-100 на най-влиятелните хора в Калужска област – 2025, на 25-то място се класира говорителят на #МИМОП Виолетта Комисарова.

Поздравяваме я и се гордеем с нея!

Президент @tpp40news на Съюза „ТПП на Калужска област“, член на Съвета #ТППРФ по финансово-промишлена и инвестиционна политика, Комитета на ТПП РФ за подкрепа и развитие на малкия и среден бизнес, Виолетта Ивановна споделя в МИМОП опита си как да се развива бизнес в нестабилни икономически условия, как оптимално да се изгради работата на субекта на инфраструктурата за подкрепа на бизнеса и как да се привличат нови членове в обществената асоциация.

„100-те най-влиятелни хора в Калужска област-2025“ – ежегоден експертен рейтинг на изданието „Калужские Новости“.

