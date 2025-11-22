Виолета Кузмова – жена на визията, вдъхновението и новите хоризонти

Номинирана в 32-рите награди за мода, шоу и бизнес – София 2026



Вили Кузмова е от онези ярки личности, които успяват да съчетават в едно бизнес интуиция, творческо мислене и дълбоко човешко отношение към света. Основател на споделеното пространство за бизнес, изкуство и социален обмен „Арт Аспект Пловдив § Ключове и Перли“, тя се превръща в двигател на множество инициативи, които свързват предприемачи, артисти и визионери.

Кузмова е и автор на поетичната книга „55 нюанса виолетово сияние“ – творба, която разкрива нейната деликатна чувствителност и вътрешен свят, изпълнен с символика, романтика и духовни послания.

Холистичният път към здравето

Паралелно с творческите си дейности, Виолета Кузмова развива и своята мисия в сферата на холистичното здраве. Като специалист и консултант в бутиковото студио за здравословен живот „ВиБо Аспект“, тя работи с интегративни и алтернативни методи, доказали своята ефективност за оптимално физическо, психическо, хормонално и емоционално равновесие.

Тя е акредитиран Боуен терапевт с диплома от Австралийската академия по Боуен терапия и член на Управителния съвет на БАБТ – организация, която утвърждава стандарти и качество в тази лечебна практика в България.



Освен това Виолета работи като консултант по нов руски нумерологичен метод „Матрица на успеха“, чрез който подпомага хората да разкриват личните си енергийни потенциали и да ги използват за развитие и хармония. Тя е и партньор на международната уелнес компания One More International, чиято мисия е да подпомага съвременния човек чрез иновативни решения за по-здравословен начин на живот.

Признание на високо ниво – номинация за 32-рите награди за мода, шоу и бизнес – София 2026

За своята активна работа, обществен принос и вдъхновяващ пример, Виолета Кузмова получава номинация в престижните 32-ри награди за мода, шоу и бизнес – София 2026. Събитието традиционно събира едни от най-ярките фигури от модните, артистичните и бизнес средите в България и чужбина.

Тази година церемонията обещава изискан стил, блясък и класа, а сред специалните гости ще бъдат представители на модната индустрия, предприемачи, артисти и обществени лидери.

Организатор и водещ на събитието е Красимир Недялков – дизайнер, шоумен и поп изпълнител, добре познат със своя професионализъм и естетика.

Благотворителна мисия в подкрепа на младите таланти

Наградите традиционно имат и силна социална кауза. Изданието през 2026 г. подкрепя млади таланти в сферата на модата и музиката, като предоставя сцена за изява и възможности за развитие на новото поколение творци.

Жена, която вдъхновява



Номинацията на Виолета Кузмова е естествено признание за нейната дългогодишна работа – като създател, терапевт, предприемач, артист и обществена личност. Тя е пример за модерната, многопластова и смела жена, която съчетава духовност, бизнес визия и социален ангажимент.

Силната ѝ мисия е да създава пространства – за изкуство, за изцеление, за споделяне, за нови идеи.

И да вдъхновява хората да откриват най-добрата версия на себе си.

Гр.София

Сити Марк Арт Център

27.03.2026 г.

19.00 часа

Организатор и водещ:

Красимир Недялков

Тел.за резервации:

0899 993 584

