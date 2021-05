Виктория обедини България и се класира на 11 място във финала на Евровизия 2021

България се класира на 11-то място на големия финал на Евровизия!

Талантливата Виктория получи общо 170 точки от зрителите и журитата за песента си “Growing Up is Getting Old”, като има равни точки със завършилата на 10-то място от Гърция. Във втория полуфинал България завършва на 3-то място.

Участието на Виктория на конкурса обедини много български популярни личности, които изказаха подкрепата си за талантливата певица.

Изпълнението на Виктория от финала: https://www.youtube.com/watch?v=B1ZiPrMwMYA

65-тото издание на Евровизия спечели Италия. Рок групата Måneskin триумфира с 524 точки и донесе на страната първата победа от 1990 година насам. В топ 5 се класираха още Франция, Швейцария, Исландия и Украйна.

Виктория сподели развълнувана след финала: “Много се радвам за Италия! Щастлива съм, че и още две музикантски песни бяха в топ 3 – Франция и Швейцария. Благодаря на БНТ и Лигна Груп, че повярваха в мен и ми дадоха възможност да представя България на Евровизия. Благодаря и на нашия генерален спонсор от iCard за подкрепата през последните две години. Надявам се, че всички българи са горди с моето представяне в Ротердам. Благодаря ви от сърце за подкрепата!”

Геновева Христова, продуцент на проекта от страна Лигна Груп: “Виктория доказа, че музиката ѝ докосва хората. Мястото ѝ в топ 6 на журитата, които са съставени от музикални експерти показва, че тя има място на световната музикална сцена. Това е само началото за Лигна Студиос – компанията, която продуцира Виктория.”

Йоана Левиева-Сойър, ръководител на българската делегация, сподели след резултата: “Горди сме с изпълнението на Виктория. Тя доказа, че българската музика има място на световната сцена. Убедени сме, че това е едва началото на нейната успешна международна кариера и се надяваме да продължим нашето партньорство с българската музикална индустрия.”

Българското участие в песенния конкурс Евровизия през 2020 и 2021 година се реализира като публично-частно партньорство между БНТ и Лигна Груп, с подкрепата на българската финтех компания iCard – генерален спонсор на Евровизия България.

България има общо 13 участия на Евровизия. В периода от 2005 до 2013 година страната ни има само едно класиране във финала от общо 9 участия. През 2014 и 2015 година страната ни пропуска участие. След завръщането на България през 2016, следват три години на изключително успешни класирания. През 2019 години страната ни отново пропуска участие, но се завръща през 2020 с участието на Виктория. Пандемията от коронавирус беше причина за отмяна на конкурса. Участието на Виктория през 2021 e четвъртото най-успешно представяне на България.

Музикалното видео на българската песен “Growing Up is Getting Old”: https://www.youtube.com/watch?v=UsmJ2nEV7gI