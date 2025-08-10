От 1 до 3 август арт клъстерът на Черноморското крайбрежие се превърна в място на сила за 100 000 участници от регионите на Русия и 21 държави.

Гостите на Фестивала посетиха над 300 събития, посветени на младото изкуство и културното многообразие на традициите.

Тази година „Таврида.АРТ“ обедини на своята площадка едновременно пет фестивала: музикален, театрален, литературен, за визуално изкуство и изкуствен интелект, което направи възможно провеждането на разнообразни събития – от концерти и спектакли до срещи с културни лидери и творчески сдружения.

Президентът на Русия Владимир Путин отправи своето послание към участниците на Фестивала:

„Искрено се радвам, че вашият ярък, жизнеутвърждаващ проект се развива, изпълнен е с интересни идеи и концепции, предлага на начинаещи художници, актьори и музиканти оригинални форми и насоки в творческата сфера“.

Едно от основните събития беше премиерата на музикално-мултимедийния проект „Рамо до рамо: изкуство и победа“, посветен на 80-годишнината от Великата Победа. Постановката включваше песни от военните години, изпълнени от съвременни артисти, заедно с виртуални образи на съветски естрадни звезди, създадени с помощта на технологии за изкуствен интелект.

На театралните сцени бяха представени постановки на звездни артисти: музикално-драматичен спектакъл „Живял е такъв човек“ за Василий Шукшин (в изпълнение на Андрей Мерзликин) и трогателния моноспектакъл „Защо аз?“ на Ирина Горбачова.

Първият Фестивал на изкуствения интелект „Културен код на Русия“ се проведе на площадката на Таврида, събрал над 100 видео произведения с изкуствен интелект от цялата страна. Наред с това се проведе и мащабен панаир на книгата, където бяха представени 20 издателства, дигитални проекти, федерални библиотеки, както и лекции, майсторски класове и автограф сесии с водещи писатели и поети.

По традиция кулминацията беше грандиозен карнавал: 3500 участници представиха образи, отразяващи синтеза на културни архетипи и съвременния език на изкуството.

Специално място на Фестивала зае изложба с детски творби: територията на арт клъстера беше украсена с 65 000 рисунки от финалистите на конкурса „Палитра на Първите“. Младите художници изобразиха любовта към Родината, нейната култура и тези, които я защитават.

