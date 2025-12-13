Виетнамският посланик в България: Фо не е трудно за приготвяне, но е шедьовър

„Фо представлява същността на виетнамската култура: хармония, изтънченост и уважение към естествените съставки, съчетани с творчество и разнообразие, формирани през вековете на историята“.

Виетнамският посланик в България Нгуен Ти Мин Нгует изнесе реч на събитие, посветено на Виетнамския ден на фо, с тема „Повишаване качеството на виетнамския ориз – разпространение на пет континента“, което се състоя на 12 декември в търговския център „Сердика“ в столицата София.

Това не е само кулинарно промоционално събитие, но и културен мост, свързващ Виетнам с неговите международни приятели. Надяваме се, че виетнамският ден на фо в София ще задълбочи още повече приятелството и ще насърчи културния и туристически обмен между Виетнам и България.

Фо е „шедьовър“

В своето встъпително слово на събитието посланик Нгуен Ти Мин Нгует сподели, че фо не е просто ястие; за много виетнамци то е и вкусът на дома, спомени от детството и кулинарен символ.

„Ароматът на фо ни посреща рано сутрин по улиците на Виетнам и ни съпътства навсякъде, където виетнамската общност се е заселила по света“, каза посланикът.

Според г-жа Мин Нгует, фо може да изглежда просто, но изисква търпение и хармония във всеки етап от процеса на приготвяне.

Тя коментира: „Фо не е трудно за приготвяне ястие, но зад неговата простота се крие шедьовър на баланса и търпението.“

От бульона, подправките до юфката, всеки елемент е скромен, но когато се комбинират, те създават отличителен и незабравим вкус.

Посланикът го изразява по следния начин: „Фо представлява същността на виетнамската култура: хармония, изтънченост и уважение към естествените съставки, съчетани с творчество и разнообразие, формирани през вековете на историята.“

И „независимо къде се намирате, когато се наслаждавате на чаша фо, ще почувствате топлината на виетнамското гостоприемство.“



Впечатлени от полезността на виетнамското фо

Според информацията от организаторите, акцентът на събитието беше демонстрация на различните етапи на приготвяне, последвана от дегустация на фо с говеждо месо, приготвено от готвачите на ресторант „Танг Лонг“ в автентичния стил на Ханой.

Специалните гости бяха особено доволни да видят елегантната презентация и хармоничното съчетание на цветове и аромати на съставките.

Г-жа Кристина Тенева, директор на Novinata.bg, заяви, че това е първата й възможност да опита виетнамска фо.

„Бях особено впечатлена не само от вкуса, но и от здравословния характер на ястието. Лично аз съм много внимателна при избора на съставки за готвене и открих, че съставките и начинът на приготвяне на фо са много естествени и полезни за здравето“, каза тя.

Кристина Тенева добави, че е много впечатлена и от хармоничния вкус на бульона на фо. „Много се радвам, че в София има виетнамски ресторант, за да мога да се наслаждавам на това ястие по-често“, каза тя.

Програмата „12-12 Pho Day“, която вече е в деветата си година с тема „Издигане на виетнамския ориз – разпространение на пет континента“, ще се проведе в рамките на два дни – 13 и 14 декември, в стария търговски център Tax, ул. „Нгуен Хюе“ 135, квартал „Сайгон“, град Хо Ши Мин.

В програмата участват близо 30 известни и уникални марки фо от север до юг, които представят разнообразие от ястия фо, отразяващи характеристиките на различните региони и местни култури.

С цена от 40 000 VND за чаша, фестивалът „12-12 Pho Day Festival“ през 2025 г. се очаква да сервира над 20 000 чаши за два дни. Организаторите ще отделят поне 10% от приходите от продажбите на фо за програмата „Pho Love“, в рамките на която ще се приготвя и сервира фо на жителите в застрашената от наводнения област Дак Лак (бивша Фу Йен), която наскоро беше засегната от природни бедствия.

Програмата „12-12 Pho Day“ се подкрепя от Департамента по външни работи и културна дипломация – Министерство на външните работи, Департамента за насърчаване на търговията – Министерство на промишлеността и търговията, Департаментът по промишленост и търговия на град Хо Ши Мин и Асоциацията за кулинарна култура на Виетнам, с дългогодишното диамантено спонсорство на Acecook Vietnam Joint Stock Company и допълнителната подкрепа тази година от Ho Chi Minh City Development Joint Stock Commercial Bank (HDBank), Cholimex Food Joint Stock Company, Saigon Trading Corporation Limited (SATRA), Suntory Pepsico Beverage Company Limited…

източник: tuoitre.vn

