Виетнамската общност в България отбеляза 20 години от създаването на своята организация

Успешно приключи Общото събрание на Асоциацията на виетнамците в България, което определи насоките за новия мандат 2026–2031 г.

Виетнамската общност в България отбеляза 20-годишнината от създаването на Асоциацията на виетнамците в България. Юбилеят съвпадна с успешното провеждане на Общото събрание на организацията за мандат 2026–2031 г.

Създадена през 2006 г., през изминалите две десетилетия асоциацията се утвърждава като обединяваща структура за виетнамците, които живеят, работят и учат в България.

Празничното отбелязване на годишнината беше и повод за равносметка на постигнатото през последните 20 години, както и за очертаване на приоритетите пред организацията през новия петгодишен мандат.

Сред основните задачи остават укрепването на връзките във виетнамската общност, съхраняването на езика, културата и националните традиции и по-активното включване на младото поколение в дейността на организацията.

Новият мандат 2026–2031 г. е насочен и към продължаване на усилията за по-тясно взаимодействие между виетнамската общност и българското общество, както и към задълбочаване на приятелските отношения между хората от двете страни.

Двадесетгодишният юбилей поставя символично начало на следващ етап от развитието на организацията, която ще продължи да работи за единството на виетнамците в България и за запазването на връзката им с тяхната родина.