Виетнамската общност в България избра ново ръководство за мандат 2026–2031 г.

Нгуен Куанг Туан беше преизбран за трети мандат като председател на Асоциацията на виетнамците в България

В София на 19 септември се проведе Шестият конгрес на Асоциацията на виетнамците в България, на който беше избрано ръководството на организацията за мандат 2026–2031 г. Форумът отбеляза и 20 години от създаването и развитието на сдружението.

Един от основните акценти на конгреса беше приемствеността между поколенията. Новият Управителен съвет беше разширен от 11 на 15 членове, като в него бяха включени повече млади представители на виетнамската общност.

За трети мандат начело на организацията беше избран Нгуен Куанг Туан. Въпреки изразеното от него желание постепенно да предаде отговорностите на по-младото поколение, той отново получи доверието на общността и новото ръководство. Сред задачите му ще бъде и подпомагането на младите членове, които постепенно да поемат по-активна роля в дейността на организацията.

Представяйки приоритетите за следващия мандат, Туан посочи, че натрупаният през последните 20 години опит трябва да бъде основа за нов етап, воден от принципите на единство, обновление и отговорност.

Сред поставените цели са по-активна подкрепа за възрастните хора, семействата в затруднено положение, новопристигналите в България виетнамци, учениците и студентите. Особено внимание ще бъде отделено на съхраняването на виетнамския език и културната идентичност, както и на връзката на младото поколение с родината.

На конгреса присъства и посланикът на Виетнам в България Нгуен Тхи Мин Нгует, която отчете приноса на организацията през изминалите две десетилетия.

Тя призова новото ръководство да продължи да бъде обединяващ център за общността и да оказва навременна помощ, особено на виетнамските работници, които наскоро са пристигнали в България.

Сред поставените приоритети е и по-тясното взаимодействие между интелектуалци, специалисти, бивши студенти и предприемачи с цел принос към отношенията между Виетнам и България. Акцент беше поставен и върху привличането на младежи, представители на второто поколение и деца от смесени виетнамско-български семейства към дейностите на общността.

Посолството на Виетнам заяви готовност да продължи сътрудничеството си с Асоциацията за изграждането на сплотена и добре интегрирана виетнамска общност в България.