Виетнам участва в най-голямото международно изложение за храни и напитки в Югоизточна Европа

На 12 ноември в Интер Експо Център в София, България, официално бе открито Interfood & Drink 2025 – най-голямото международно събитие за храни и напитки в Източна Европа.

На церемонията по откриването присъстваха българският министър на земеделието и храните Георги Тахов, представители на асоциации, дипломатическия корпус в София и над 400 фирми от Европа, Азия и Африка, включително от страни като България, Гърция, Турция, Румъния, Сърбия, Северна Македония, Полша, Германия, Италия, Испания, Австрия, Литва, Шри Ланка, Египет, Виетнам, Индонезия и Украйна.

В рамките на събитието, виетнамското посолство в България, в сътрудничество с Era Group Vietnam Co., Ltd., участва в панаира. На церемонията по откриването на виетнамския павилион присъстваха посланик Нгуен Ти Мин Нгует и посланици от страните от АСЕАН и Мароко, потвърждавайки подкрепата на дипломатическия корпус за дейностите по насърчаване на търговията на Виетнам в България.

На виетнамския щанд бяха представени разнообразни типични храни и напитки, включително кафе, чай, плодови сокове, традиционни сладкиши и бонбони, както и функционални храни, извлечени от естествени съставки. Тези продукти имат голям потенциал на пазара в Югоизточна Европа, където търсенето на естествени, здравословни и проследими продукти се увеличава.

В изказването си по време на събитието посланик Нгуен Ти Мин Нгует подчерта, че Виетнам има силно предимство в хранителната промишленост благодарение на богатите си селскостопански продукти като ориз, кафе, чай, плодове и други отличителни традиционни продукти. Посланикът потвърди, че участието на Виетнам в панаира Interfood & Drink 2025 има за цел не само да популяризира продуктите, но и да разшири мрежите за сътрудничество, създавайки условия за виетнамските предприятия да проникнат по-дълбоко на българския и югоизточноевропейския пазар.

Веднага след церемонията по откриването българският министър на земеделието и храните Георги Тахов посети виетнамския павилион. В разговора си с посланика министър Тахов високо оцени неотдавнашната двустранна среща между лидерите на селскостопанските сектори на двете страни в рамките на официалното посещение на генералния секретар То Лам в България (22-24 октомври). Министърът потвърди, че България е готова да подкрепи насърчаването на сътрудничеството в сектора на земеделието и храните, като същевременно изрази желание да създаде благоприятни условия за виетнамските предприятия да инвестират, да сътрудничат и да участват във веригата на стойността в България.

Търговското изложение Interfood & Drink 2025 ще се проведе от 12 до 15 ноември и ще обхване изложбена площ от 14 000 квадратни метра, с над 500 щанда, организирани в пет специализирани зони: MeatMania (месни продукти), Dairy Expo Sofia (млечни продукти), Bulpek (хляб и сладкиши), Interfood & Drink (преработени храни и напитки) и Wine & Spirits Show (вино и алкохолни напитки). Освен изложбата на продукти, панаирът ще бъде домакин и на над 30 съпътстващи събития, като семинари за храни и здраве, демонстрации на съвременни технологии за преработка, състезания по приготвяне на пица, дегустации на продукти, бизнес мрежи и възможности за сътрудничество.

С водещата си роля и репутация в региона, панаирът Interfood & Drink 2025 се счита за възможност за виетнамските предприятия да представят своите продукти, да намерят нови партньори, да разширят експортните си пазари и да се запознаят с модерните европейски технологии и производствени модели. Участието на Виетнам в панаира не само допринася за популяризирането на виетнамските селскостопански и хранителни продукти, но и потвърждава активната роля на Виетнам в дейностите за насърчаване на международната търговия в България и Югоизточна Европа.

източник: baoquocte.vn

