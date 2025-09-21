Виетнам спечели възродения песенен конкурс „Интервизия“ в Москва

Дук Фук зае първо място в телевизионното състезание

Виетнамският певец Дък Фук спечели песенния конкурс „Интервижън“ в Москва в неделя.

Международното жури присъди наградата на Фук за изпълнение, съчетаващо елементи от народното пеене и рапа. В събитието участваха артисти от 22 държави.

Фук получи 422 точки, а второто място зае триото Nomad Trio от Киргизстан с 373 точки. Дана Ал Мир от Катар се класира трета с 369 точки.

„Много ви благодаря. За мен е чест да бъда тук“, каза Фук на сцената, благодарейки на своите фенове и публиката.

Роденият в Ханой артист спечели виетнамската версия на The Voice през 2015 г. и оттогава е издал много хитове в родната си страна.

В Москва той изпълни песента Phu Dong Thien Vuong, вдъхновена от митичен виетнамски народен герой.

Организаторите заявиха, че конкурсът черпи вдъхновение от състезание със същото име от съветската епоха и има за цел да отпразнува приятелството и културното многообразие.

Певецът Шаман (Ярослав Дронов), представляващ Русия, помоли журито да не гласува за него, като изтъкна, че страната му вече е спечелила, като е домакин на Интервизия.

Русия възроди конкурса, след като беше изключена от Евровизия заради конфликта в Украйна. Оттогава Москва промотира обновения Интервизия като „деполитизирано” събитие.

„Културата и музиката нямат граници, а днешното събитие показва обединяващата сила на изкуството”, заяви руският президент Владимир Путин в послание към участниците. Организаторите съобщиха, че догодина конкурсът ще се проведе в Саудитска Арабия.

