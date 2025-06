Виетнам – Азиатският фестивал в София

Многообразието на Изтока по време на Азиатският фестивал, който се проведе в София докосва с магията си.

Намира се на източната част на полуостров Индокитай, граничи с Китай, Лаос и Камбоджа – Виетнам. Толкова интересна и екзотична държава.

Виетнам имаше своето специално място на фестивала. Всички хора се тълпяха около будката на тази прекрасна страна. И защо? Заради уникалните шапки нон. И само за няколко часа се виждаше как присъстващите носят шапки нон. Изглеждаше изумително, как хората се забавляват и се наслаждават на това.

Това са конусовидни шапки, те често са изрисувани на ръка. Използват се за защита от слънце и дъжд по време когато се работи на полето.

Будката на Виетнам предлагаше голямо разнообразие от автентична виетнамска храна. Имаше много пакетирани храни, които всеки би могъл да закупи и да се пробва да приготви сам в къщи.

Нещо изключително типично за Виетнам това е чаят с лимон и лимонова трева. Изключително тонизираща и полезна напитка. Можеше да се опита и типичният чипс от скариди.

Енергията, усмивките и любезността на виетнамците е заразителна. Те създават усещане за близост и споделеност.

Нейно Превъзходителство госпожа Нгуен Тхи Мин Нгует, извънредният и пълномощен посланик на Виетнам, носеше автентична дамска виетнамска рокля и изглеждаше сякаш е излязла от приказките. Тя се усмихваше и приканеше хората да се насладят на типичните виетнамски вкусове.

Пожелаваме на екипа на посолството и на нейно превъзходителство да успеят още по-дълбоко да затвърдят връзките между нашите два народа, които се познават добре и уважават.

До следващият Фестивал на Азиатската култура.

автор: Кристина Тенева

снимки: Жаклин Златанова

Vietnam – Asian Festival in Sofia.

The diversity of the East during the Asian Festival, which took place in Sofia, touches you with its magic.

Located on the eastern part of the Indochina Peninsula, bordering China, Laos and Cambodia – Vietnam. Such an interesting and exotic country.

Vietnam had its special place at the festival. Everyone crowded around the booth of this beautiful country. And why? Because of the unique non hats. And in just a few hours, you could see everyone wearing non hats. It was amazing to see how people were having fun and enjoying themselves.

These are cone-shaped hats, often hand-painted. They are used for protection from the sun and rain when working in the fields.

The Vietnam booth offered a wide variety of authentic Vietnamese food. There were many packaged foods that anyone could buy and try to prepare at home.

Something very typical of Vietnam is tea with lemon and lemongrass. It is an extremely invigorating and healthy drink. You could also try the typical shrimp chips.

The energy, smiles and kindness of the Vietnamese people is contagious. They create a feeling of closeness and togetherness.

Her Excellency Ms Nguyen Thi Minh Nguyet, the Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary of Vietnam, wore an authentic Vietnamese dress and looked like she had stepped out of a fairy tale. She smiled and invited people to enjoy typical Vietnamese flavours.

We wish the embassy team and Her Excellency every success in further strengthening the ties between our two peoples, who know and respect each other well.

See you at the next Asian Culture Festival.

