Виетнам – 80 години гордост и преданост към родината

През 2025 г. Виетнам отбелязва 80-годишнината си от края на френската колонизация и феодалната монархия.

На 2 септември 1945 г. лидерът Хо Ши Мин прочита Декларацията за независимост, провъзгласявайки раждането на Демократична република Виетнам, силна държава, със социалистическо общество, която по нищо няма да отстъпва на другите страни. Датата се оказва повратен исторически момент. Благодарение на успеха на Августовата революция Виетнам дори става първата демократична държава в Югоизточна Азия.

„Народът ни разби колониалните окови, които приблизително век ни пречеха да основем независим Виетнам. Народът ни също така отхвърли хилядолетния монархическия режим, за да основе демократична република“, тези думи отекват с пълна сила и днес. Те са крепили хората по време на продължителните войни, ожесточените сражения, големите саможертви, които не са били направени напразно, за да може днес наследниците им да се радват на свободата, сигурността и да сбъдват мечтите на предците си.

Място на политическата сцена

Виетнам успява да намери мястото си на политическата сцена, преборвайки не само колониализма, преминавайки през гражданска война, но и решавайки сериозни социалноикономически кризи, и задълбочавайки международната интеграция. От роби, местните се превръщат в господари на Съдбата си. За няколко десетилетия страната успява да увеличи своя БВП 97 пъти и да влезе в топ 40 на световните икономики. Днес е търсен инвестиционен партньор.

Постиженията на Виетнамската комунистическа партия

Ключова роля за успехите и развитието на държавата несъмнено играе управляващата комунистическа партия, основана на марксизма-ленинизма и идеите на Хо Ши Мин. Политиците са винаги близо до народа, посрещат нуждите му, винаги гледат напред, но в нито един момент не забравят и не изоставят повелите и уроците на миналото.

Независимост, свобода, просперитет и щастие за хората

Това са ценностите, които се предават на младите. Те са съчетани с безсмъртен революционен дух: „Използване собствена си сила, за да се освобождаваме“, приемане на възможности и осъществяването им и никога да не позволяват някой да ги унижава или подценява.

Управляващата партия непрекъснато се реформира, ако някой предаде установените принципи, бива наказан. Формацията е примерът, който служи на народа. Ако тя не покаже здрав морал, дисциплина и решителност – как да се очаква обикновените хора да притежават тези качества?

Колективно съзнание, патриотизъм, горд и несломим дух

Подготовката за честването на 80-годишнината на едно от най-значимите събития във виетнамската история е започнала още през януари, за да се стигне до последните репетиции в края на август. Интересно е да се види как местни от всички краища на страната и чужденци от цял свят са резервирали хотелите в Ханой, но това не пречи на стотици, дори хиляди други да спят по улиците, за да бъдат част от тържествата. Няма значение, че е сезонът на ураганите и всеки ден вали, понякога дори за малко, проливен дъжд. Тротоарите са „със запазени места“. Умилително е да се гледат малките деца, родителите, дядовците и бабите им, облечени с червени тениски, с петолъчка на нея, такива шапки, шалове, рокли, лепенки… и всички развяват националното и партийното знаме.

Столицата кипи от живот и украса

Денонощно гъмжи от народ, очакващ с голямо нетърпение военния парад. Дори последните дни, преди голямото събитие, докато се правят последни приготовления, улиците се блокират, движението е спряно за автомобили и всички си търсят място по-напред до огражденията и следят репетициите. Независимо дали започват рано сутрин – тогава е необходимо още в 5 часа човек да е там, за да е сигурен, че ще има по-добра видимост.

Окото на чужденеца се пълни с наситено червено от една страна, а от друга – със стотици военни и военна техника, колоритни танцьори, певци, които с всеки текст прославят Виетнам и задължително – гордата фигура на дракона, символ на националния просперитет, плодородие и лидерство. А безсмъртният образ на лидера Хо Ши Мин наблюдава от всеки ъгъл и напомня на новото поколение да съхранява това, което с много кръв и трудности е извоювано преди 80 години.

