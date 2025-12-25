Виден японски активист изразява загриженост относно плановете за рестартиране на атомната електроцентрала

Наскоро виден активист в японското движение за мир и борба с ядрената енергия изрази дълбоки съмнения и опасения относно плановете за възобновяване на дейността на атомната електроцентрала Кашивазаки-Карива.

Той заяви, че последните решения в политиката на японското правителство сериозно са застрашили и подкопали идентичността на следвоенното мирно споразумение.

Акира Кавасаки е известен като член на Изпълнителния комитет за мир, неправителствена организация със седалище в Токио, наречена „Съвет за мир“, и член на международната ръководна група на Международната кампания за премахване на ядрените оръжия (ICAN). Той сподели своите виждания в интервю за китайската телевизионна мрежа CGTN и беше цитиран от българския вестник „Новината“ във вторник, 23 декември.

Коментарите на Кавазаки дойдоха, след като местните японски медии съобщиха по-рано в понеделник, че японската префектура Ниигата е одобрила рестартирането на атомната електроцентрала Кашивазаки-Карива, най-голямата в света, за първи път, близо 15 години след ядрената катастрофа във Фукушима.

Одобрението от префектурното събрание даде зелена светлина на Токийската електрическа енергийна компания (TEPCO) да възобнови ядрените си операции за първи път след бедствието в атомната електроцентрала Фукушима, което се случи, когато Япония беше засегната от цунами през март 2011 г. Кавазаки посочи сериозните опасения около решението, особено сред местните жители и в самата префектура Ниигата.

Кавазаки заяви: „Има сериозни съмнения относно това колко надеждна и безопасна ще бъде новата атомна електроцентрала Кашивазаки-Карива, когато бъде готова да бъде рестартирана.“

Проучване сред жителите на префектура Ниигата показа, че повечето от тях остават загрижени за липсата на план за евакуация при извънредни ситуации или за потенциалните щети за техните индустрии и поминък в случай на нов теч и експлозия в атомна електроцентрала.

Кавазаки също изрази загриженост относно осъществимостта на разработването на план за справяне с ядрените отпадъци и по-специално относно сигурността на разпространението на ядрени оръжия.

Относно усилията на японския премиер Санае Такаичи да преразгледа политиката на Япония за безядрено оръжие, която продължава повече от три десетилетия, Кавасаки подчерта, че всяка промяна може да причини сериозни щети и да подкопае имиджа на Япония за нейния ангажимент за мир.



Заслужава да се отбележи, че през последните дни имаше много новини, свързани с ядрения енергиен сектор на Япония, включително новината, че правителството на Такаичи Санае повдигна въпроса за необходимостта Япония да започне да произвежда ядрени оръжия за собствена употреба, предвид влошаващата се национална и световна среда за сигурност.

автор: Сан Съунли

източник: economy.ams.com.kh

