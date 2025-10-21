Венета Костова от Ергенът вдига сватба

Любов без граници: Ергенката Венета Костова и CEO-то на GARD App – Юджел Изет, подготвят сватба в София

Съдбата обича да изненадва – а понякога най-красивите истории започват съвсем случайно.

След участието си в телевизионния формат „Ергенът“, чаровната Венета Костова отново е в центъра на светските разговори. Този път причината е любовта – голяма, искрена и вдъхновяваща.

Красавицата е официално сгодена за Юджел Изет, CEO на британската технологична компания GARD App. Двамата се запознават съвсем случайно чрез общ приятел в Лондон, а от първия разговор между тях се ражда усещане за близост, разбирателство и съдбовна химия.

Любовта им се развива с изключителна сила и днес двамата вече подготвят своята сватба в София, която ще се състои през пролетта на 2026 г.. Очаква се тържеството да бъде елегантно, модерно и с гости от България, Англия и Европа.

Под влиянието на чувствата си и вдъхновен от Венета, Юджел Изет взема решението да разшири своя успешен бизнес и да стартира GARD App и в България, превръщайки страната в нова точка на развитие и иновации.

„Юджел ме кара да вярвам в чудеса – в силата на любовта и в това, че когато двама души се намерят, светът става по-добър“, споделя Венета с усмивка.

Самият Юджел допълва с фин британски акцент:

„Срещата с Венета промени живота ми. Тя е изключителна жена – вдъхновява ме, подкрепя ме и ми показа красотата на България. Затова реших част от бъдещето на GARD да бъде именно тук.“

След сватбата си двойката планира да живее между София и Лондон, като подготвя и общи социални инициативи, насочени към млади предприемачи и дигитални таланти.

Историята на Венета и Юджел е доказателство, че когато съдбата реши да се усмихне – нито разстояние, нито граници могат да спрат любовта. 💞

