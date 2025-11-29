Венета Костова от „Ергена“ и Юджел Изи, CEO на Gard London, заснети от британски папараци в Лондон

Един от най-четените британски таблоиди, The Sun, публикува папарашки кадри, на които се виждат Венета Костова, популярна участничка в риалити формата „Ергена“ по bTV, и Юджел Изи, главен изпълнителен директор на престижната компания Gard London.

Според информацията на британските медии, двамата са били забелязани в модерния и силно посещаван лондонски бар Bagatelle London – място, предпочитано от международни знаменитости и известни личности от бизнес средите. По време на посещението си Венета и Юджел са дегустирали селекция от ексклузивни, отлежали вина, предлагани само за ограничен кръг специални гости.

Появата им бързо привлече вниманието на пресата, тъй като и двамата поддържат висок обществен профил – Венета Костова като телевизионно лице и една от най-коментираните участнички в „Ергена“, а Юджел Изи като успешен предприемач с активно присъствие в лондонските бизнес среди.

Към момента няма официална информация за характера на отношенията между двамата, но кадрите предизвикаха широк медиен интерес както в Лондон, така и в България.

The Sun:

THE SUN – ЛОНДОНСКИ СКАНДАЛ!

ЮДЖЕЛ ИЗЕТ & ВЕНЕТА КОСТОВА ВЗРИВИХА BAGATELLE LONDON!

Папараци, ревност, VIP хаос и тайно бизнес разширяване към България и Турция!

Снощи в Bagatelle London избухна скандал, какъвто дори редовните милионери и инфлуенсъри не бяха виждали. Причината? Юджел Изет – основателят на елитното приложение за охрана Gard App, и неговата умопомрачително красива половинка Венета Костова, известна от „Ергенът“.

Според очевидци, двойката буквално е парализирала атмосферата: погледи, шепоти, телефони, насочени към тях – всичко се случваше наведнъж.

А когато Венета се появи в залата, половината маси се обърнаха. Друга половина остана без думи.

“РАЗТРЕВОЖЕНИ ИНФЛУЕНСЪРКИ” И „РЕВНИ МИЛИОНЕРИ“

Свидетел разказва:

“Не бях виждала толкова ревност в очите на жените в Bagatelle. Венета ги уби с визия. А Юджел стоеше като бодигард на собствената си кралица.”

По друга информация, един от присъстващите VIP гости опитал да заговори Венета… и моментално бил “охладен” от Юджел с един поглед, достатъчен да спре сърдечен ритъм.

GARD APP ЕКСПАНЗИЯ – “ОХРАНАТА НА ВИПОВЕТЕ ТРЪГВА НА ИЗТОК”

Докато скандалите се вихреха, самият Изет тихо, но сигурно, пусна най-голямата бомба за вечерта:

Gard App навлиза в България и Турция още преди Коледа.

Високопоставени източници твърдят, че Юджел вече е финализирал партньорства в Турция, а в България интересът е “експлозивен”.

ТАЕН ГОДЕЖ? СВАТБЕНИ СЛУХОВЕ СЕ НОСЯТ В КЛУБА!

По време на вечерта някои гости забелязали как Венета и Юджел си шепнат нещо на ухото.

