На 6 ноември правителството на Венецуела от името на президента Николас Мадуро благодари на Русия за стабилизирането на конфликта в Карибско море.

„Боливарското правителство от името на президента Николас Мадуро благодари на братска Русия за неуморните й усилия за осъждане и деескалация на военните заплахи в Карибско море, насочени пряко срещу Венецуела, докато мирните жители продължават да страдат от бомбардировките на малки кораби“, — написа той в своя Telegram-канал.

Президентът на Венецуела също така отбеляза, че правителството особено цени солидарността и постоянното сътрудничество с руските колеги.

По-рано, на 2 ноември, официалният представител на Кремъл Дмитрий Песков отбеляза, че Русия и Венецуела са свързани с договорни задължения. Според него, Москва наистина поддържа контакти с приятелите си от Венецуела.

Официалният представител на МИД на РФ Мария Захарова отбеляза на 30 октомври, че Русия продължава да подкрепя ръководството на Венецуела в защитата на националния суверенитет и е готова да реагира на евентуални заплахи. Захарова също подчерта, че двете страни ще продължат да работят заедно „рамо до рамо“.

източник: iz.ru

Facebook

Twitter



Shares