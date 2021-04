Велики петък на Страстната седмица

Велики (Страстни) петък е най-тъжният ден в църковната година.

На този ден църквата си спомня съда над Исус Христос, неговото бичуване и поругаване, наказание и смърт чрез разпъване на кръст.

Исус пред Синедриона (първосвещениците)

В нощта на Страстния петък довеждат Иисус в синедриона – висш религиозен и съдебен орган на древна Юдея. Христос застанал пред Ана. Той започнал да разпитва Христа за неговото учение и неговите последователи. Исус отказал да отговаря, той твърдял, че винаги е проповядвал открито, не е разпространявал никакво тайно учение… Ана нямал власт да осъди Христос и го отправил при Кайафа. Исус мълчал. Синедрионът, свикан при Кайафа го осъжда на смърт.

Мадрасо и Агудо, Хосе де (1781-1859) „ Исус в къщата на Кайафа“

Отричането на апостол Петър

Петър си спомнил словото на Исус: преди да пропее петелът, три пъти трябва да се отречеш от Мен. Петър, който следвал Исус до Синедриона, не го пуснали вътре… Слугите познали ученика на Христос и започнали да го разпитват. Петър три пъти се отрекъл от учителя преди да пропее петелът.

„Отричането на Петър“/ Карл Хенрих Блох (1834–1890)



Исус пред Пилат Понтийски

Сутринта на Велики петък отвеждат Исус в преторията, която се помещавала в бившия дворец на Ирод. Необходимо било да се получи от Пилат потвърждение на смъртното наказание. Пилат бил недоволен, че го замесват в това дело.

Той се отдалечил с Исус, за да дискутира с него насаме. След беседата с осъдения, Пилат решил по случай празника Пасха, да предложи на народа да освободи Исус. Но тълпата, подстрекавана от първосвещениците, настоявала да се пощади не Христос, а престъпникът Варава. Пилат се колебаел, но накрая осъжда Христос, без да използва формулировката на първосвещениците. Измиването на ръцете от Пилат е знак, че той не иска да се меси в ставащото.

Христос пред Пилат (горе); Юда връща 30 сребърника (долу) – миниатюра от Росанското (Россанское) евангелие

Джордано Лука (1632-1705) “Пилат измива ръце”

Бичуването на Христос

Тогава Пилат заповядал да бичуват Исус. (обикновено бичуването предшествало разпятието)



УГЕ ХАЙМЕ „Бичуване с четири символа на евангелистите“. Барцелона, 1492

Tiepolo, Giovanni Domenico (1727 – 1804) * Бичуване на Христос*

Поругаване и увенчаване с венец от тръни

Късното утро на Страстния петък. Мястото на действие — дворецът в Ерусалим около кулата на замъка на Антоний. За да се подиграят с Исус „Царят на Юдеите“ го обличат с червена мантия, венец от тръни и му пъхат в ръката жезъл.



Караваджо (1571-1610 ) * Коронация с тръни“



Hieronymus Bosch ,1495-1500 / National Gallery, London

В такъв вид го извеждат пред народа. Виждайки Христа в пурпурна мантия и венец, Пилат, произнася: «Ето човекът».



Masseys, Quentin (1465 /1466 – 1530) * Бичуването на Христос *

HIERONYMUS BOSCH “Ecce Homo” (Ето Човекът)



Глазунов И.И. / Разпни Го!– 1994

Верчелли 1477-1549 Сиена) – Христос с венеца от тръни (Ето човекът !)

Носенето на кръста

Около полуден на Велики петък. Пътят към Голгота. Осъденият трябва сам да носи кръста до мястото на екзекуцията. Христос го следват плачещи жени и Симон Киринеянин: тъй като Христос непрекъснато падал под тежестта на кръста, войниците заповядали на Симон да му помага.



Hieronimus Van Bosch “Christ Carrying the Cross”. 1515



Titian (1488/1490-1576) * Christ to the Cross *

Рафаел (1483 — 1520) *Падането на Христос по пътя към Голгота*



Giovanni Battista Tiepolo (1696–1770) „Процесия към Голгота“

Лувр (Париж): ЛОТТО – “Носене на кръста”

1526 / Лувр. Париж

Cima da Conegliano (1459 – 1517) “Христос с венеца от тръни”

Сваляне на дрехите от Христос и разиграването им със зарове от войниците

Войниците, след разпъването на Исус, свалили дрехите му и ги разигравали чрез жребии



El Greco (1541-1614), El Espolio

Голгота — Разпятие Христово

По еврейски обичай на осъдения на смърт се предлагало вино. Исус се отказал от напитката. От двете му страни били разпнати двама разбойници. Над главата на Исус към кръста била прикрепена табелка с надпис на еврейски, гръцки и латински „Цар Юдейски“

Разпятие на Христос (стенопис на Теофан Критянин в Крестоникитския манастир на Атон)

Винченцо Кампи (1536–1591) *Разпятие*



МОНАКО ЛОРЕНЦО / Разпятие / Сиена, 1365/70 — Флоренция, до 1426



Лувър (Париж): МАНТЕНИЯ АНДРЕА – Разпятие, 1457-1460.

Исус, знаейки, че вече всичко е свършено казал: „жажда“. Имало съд, пълен с оцет. Войниците, напоили с оцета гъба и я поднесли към устата на Христос. Когато Исус вкусил оцета, казал: „свърши се!“ И, навеждайки глава, предал дух. ( Евангелие от Иоан 19:26-30 )



Маттиас Грюневалд (Matthias Grunewald)(1470–1528)



Кранах Лукас Старши (1472—1553) “Разпятие”

Снемане от кръста

Иосиф Ариматейски — ученик на Исус, тайно помолил Пилат да свали тялото на Исус и Пилат позволил.



Rogier van der Weyden (1399/1400–1464) / The Descent from the Cross/ between 1435 and 1438

Джованни Доменико Тиеполо . «Сваляне от кръста »

Оплакване на Христос

Оплакването на Христос е епизод от Страстите Христови, следващо след снемането на неговото тяло от кръста, предшестващо погребението.



Лувр (Париж): МАЛУЕЛ ЖАН – „Оплакване на Христос“, ок. 1400.

Пиета – Джовани (Джамбелино) Белини. Около 1505.

Коржев Гелий. В тени креста. 1995

Якопо Джовани Батиста ди, 1530-1535.

Полагане в гроба

След това Йосиф от Ариматея, ученик на Исус, но таен, от страх от юдеите, помолил Пилат да свали тялото на Исус и Пилат позволил. Никодим, който преди идвал при Исус през нощта, донесъл смес от смирна и алое.Те взели тялото на Исус и го увили с плащеница с благовония, както обикновено юдеите погребват. На мястото, където Той бил разпнат, имало градина, а в градината нов гроб, в който все още никой не бил положен. Те положили Исус там заради юдейския петък. (Йоан 19: 38-42)

Там присъствали галилейски жени, които оплаквали Христа.(Лк. 23:53. )



Тициан (1490–1576) / Погребването на Христос/ 1559



Michelangelo Merisi da Caravaggio “Grablegung Christi”, 1602-1604/



Мастер Франке (1380–1430)/ Grablegung Christi / c. 1424

