Вече няколко седмици тече първият етап на кандидатстването за конкурса Solve for Tomorrow, организиран от Samsung България. За трета поредна година технологичният гигант предизвиква младите таланти да потърсят иновативни решения за справяне с проблеми в общността, използвайки своите умения в STEM/STEAM областите и дизайн мислене.

В конкурса могат да вземат участие деца от 2 до 12 клас, разпределени в три възрастови групи: 2. – 4. клас, 5. – 8. клас и 9. – 12. клас, като в момента е отворена регистрацията за най-големите ученици. Крайният срок за записване е 24 ноември 2024 г., а задължително условие е всеки отбор да се ръководи от преподавател.

Четирите категории на тазгодишния конкурс са:

„Устойчивост“

„Справедливост и социално включване“

„Образование“

„Дигитално управление на финансите“ в партньорство с Банка ДСК.

В следващите месеци младежите ще имат възможност да разработят своето предложение за технологично решение на актуален обществен проблем в една от тях.

Какви идеи могат да участват в категория „Устойчивост“?

Категорията включва всички компоненти на устойчивостта, съгласно официалната дефиниция на ООН:

Икономическата устойчивост е насочена към подобряване на настоящите икономически практики и постигане на дългосрочен икономически растеж, без това да има негативен ефект върху социалните, екологичните и културните аспекти на обществото. Начините за постигане на икономическа устойчивост са например преминаването към алтернативни енергийни източници, развитието на устойчиво земеделие, рециклирането и намаляването на замърсяването, прилагането на блокчейн технологии, посредством които да се подобри проследяването на въглеродните емисии и др.

е насочена към подобряване на настоящите икономически практики и постигане на дългосрочен икономически растеж, без това да има негативен ефект върху социалните, екологичните и културните аспекти на обществото. Начините за постигане на икономическа устойчивост са например преминаването към алтернативни енергийни източници, развитието на устойчиво земеделие, рециклирането и намаляването на замърсяването, прилагането на блокчейн технологии, посредством които да се подобри проследяването на въглеродните емисии и др. Екологичната устойчивост е свързана с намаляването на въздействието на човека върху околната среда и изчерпването на ограничените природни ресурси. Това може да се постигне, от една страна, чрез ограничаване потреблението на изкопаеми горива, дърводобива и обезлесяването, а от друга – чрез насърчаване на устойчиво потребителско поведение и компенсиране на вече използваните ресурси.

е свързана с намаляването на въздействието на човека върху околната среда и изчерпването на ограничените природни ресурси. Това може да се постигне, от една страна, чрез ограничаване потреблението на изкопаеми горива, дърводобива и обезлесяването, а от друга – чрез насърчаване на устойчиво потребителско поведение и компенсиране на вече използваните ресурси. Социалната устойчивост се изразява в осигуряването на равен достъп до природни ресурси, като вода, храна и чист въздух, но също така и създаването на по-справедливи системи за заетост.

Категория „Устойчивост“ е най-предпочитаната сред учениците от 9. – 12. клас. През първата година 47% от подадените идеи са в „Околна среда“, а втората година броят им нараства до 52% в категория „Устойчивост“, като по-голямата част от тях са отново свързани с екологията. Големият победител през 2023, както и наградата на публиката и за двете предишни години бяха присъдени на идеи именно от тази категория.

Какви са важните етапи, които учители и ученици трябва да вземат предвид?:

Крайният срок за регистрация на отборите от 9. – 12. клас е до 23:59 ч. на 24 ноември 2024 г.

регистрация на отборите от 9. – 12. клас е до 23:59 ч. на 24 ноември 2024 г. На 28 ноември 2024 г. ще бъдат обявени полуфиналистите в тази възрастова група, които впоследствие ще преминат през специална менторска програма, включваща подготовка за големия финал.

Подробна информация за всички категории, условия на конкурса и актуални новини може да бъде получена от сайта на проекта: www.solvefortomorrow.bg

Solve for Tomorrow е международна програма, част от политиката за корпоративна социална отговорност на Samsung. От старта си през 2010 г. до днес тя е достигнала до 2,3 милиона ученици от 65 държави, а в България се провежда за трета поредна година.

За осъществяването на инициативата Samsung България успешно си партнира с фондация „Образование 5.0“ и „Инфино“ АД, като фондацията организира и безплатни обучения по дизайн мислене за ученици и учители, носещи по един квалификационен кредит на педагозите. За провеждането на обученията е необходимо подаването на заявка от страна на училището, като те се провеждат по график, публикуван на уебсайта на обучаващата организация „Образование 5.0“ – https://edu5.0.bg

За Samsung Electronics Co. Ltd.

Samsung Electronics Co. Ltd. вдъхновява света и оформя бъдещето с трансформиращи идеи и технологии, преобразявайки света на телевизорите, смартфоните, преносимите устройства, таблетите, фотоапаратите, дигиталните уреди, принтерите, медицинското оборудване, мрежовите системи и полупроводници и LED решенията. Компанията е водеща в областта на Internet of Things с отворената си платформа SmartThings, широкото портфолио от умни устройства и проактивното си сътрудничество с различни индустрии. Повече информация за компанията може да бъде получена на: news.samsung.com

За „Инфино“ АД

С екип от 40 ИТ инженери, „Инфино“ ежемесечно работи и предлага иновативни софтуерни решения по проекта Solve for Tomorrow на Samsung. За повече информация: https://www.infinno.com/

За Фондация „Образование 5.0“

Мисията на фондацията е развитието на образованието, науката и културата чрез утвърждаване на новите технологии. Дейността й е свързана с организиране на обучения, форуми и събития, издаване и разпространение на учебно съдържание, научни изследвания и анализи. „Образование 5.0″ вярва, че позитивната социална промяна следва да се осъществи благодарение на съвместните усилия на целия граждански сектор, затова организацията цени високо осъществяването на проекти в партньорство. За повече информация: https://edu5.0.bg/

