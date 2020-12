Вдъхновение за естествена украса с коледна звезда

Коледните звезди греят във всички стилове, посветени на природата

Природосъобразният начин на живот е изключително актуален. Интериорният дизайн използва растения и естествени материали в декорирането на дома, за да създаде уютна и приятна атмосфера, която да ви подкани да се отпуснете. През есента и зимата коледната звезда разкрива цялата си прелест като едно истинско естествено бижу и играе важна роля в оформянето на интериора. През зимата стаята свети, благодарение на ярките цветове на това прелестно растение. Експертите от Stars for Europe демонстрират различни стилове, в които това коледно цвете е звездата на шоуто.

В тон с природата

Седни и се отпусни! Дневната става зелена. Растенията и естествените материали играят важна роля в актуалната тенденция за природосъобразен начин на живот. За любителите на природата зимната гора е почти неизчерпаем източник на клонки, шишарки и други естествени материали, които са популярни елементи от красивата декорация в сезона на празниците.

Проста дървена маса, голи стени в бледи тонове и неукрасена елха оформят фона за тази естествена празнична трапеза. Звездите в подредбата са коледните цветя, както и аксесоари в златни, червени и сребърни нюанси.

Модерен природосъобразен живот с нотка винтидж: меките зелени тонове имат естествен успокояващ ефект и създават релаксираща атмосфера. Кремавият цвят на коледната звезда създава прекрасен контраст в този зимен натюрморт. С този класически венец от елхови клонки, украсен с шишарки, кремавите цветове на коледната звезда са красив, сияен акцент.

Няколко елхички пред горски фототапет вкарват външния свят у дома и създават усещане за природа. Покритите със сняг коледни звезди в плетени кошници подсещат за зимата, докато сребърните играчки, шишарки и увитите подаръци напомнят, че идва Коледа.

Естествена топлина през празничния сезон

Внесете хармония в зимния дом с естествената коледна топлина. Съчетайте топли, земни тонове, за да трансформирате стаята в убежище на спокойствието, което ви подканя да се отпуснете и да релаксирате. Купа с кремави коледни звезди, разположени сред клонки и сухи цветя носят усещане за природна красота.

Кремава коледна звезда в обикновена зелена саксия върху дървена стълба със свещи, съчетана с коледен венец от сухи цветя: тази аранжировка комбинира естествени нюанси и има деликатно и успокояващо присъствие.

Сухите цветя са актуални. Рисунки с растения украсяват стените, но да не забравяме и живите цветя. През зимата цъфтящата кремава коледна звезда се съчетава добре с всички стилове и внася топлина във всяка стая.

Изтъркан шик: ярките коледни звезди греят като сигнални светлини на прозореца, сякаш приканват Коледа да дойде по-скоро. Поставени върху дървен поднос в изтъркани глинени саксии, с декорация от шишарки, клонки и една звезда, червените цветове привличат погледа, изпъквайки на идеалния фон от естествени материалите.

Коледно червено

Независимост дали в модата, козметиката или интериорния дизайн, червените тонове са актуални. Коледните звезди в топли нюанси като праскова, роза, розово или цвят сьомга ще будят възхита в дома още от октомври, като осигуряват чудесни цветни акценти, които се съчетават добре с прости изчистени декорации.

Като главният елемент от аранжировката тези пищни розови коледни звезди, разположени върху сребърен винтидж поднос, привличат погледа и подчертават уютната топла атмосфера на стаята.

Тази романтична коледна подредба е много повече от стандарната зелена елха, а същевременно се прави съвсем лесно. Просто накиснете дунапренен обръч в подходяща купа и го декорирайте със свещи, цветове от коледна звезда, рози, хортензии и клончета от калина.

Чай по Коледа: коледните звезди с нежен цвят на праскова изглеждат перфектно сред бамбук, плетени кошници и мебели от ратан, създавайки уютна атмосфера.

Провинциален уют

Коледа в уютна провинциална къща: от дървените мебели до украсената с много любов елха; от очарователната декорация с лапички до класическите червени коледни звезди, всичко в тази стая излъчва топлина – и те подканя да се отпуснеш и да останеш тук по-дълго. В старинна дървена кутия аранжировка от ядки с ябълки, мандарини и червени коледни звезди създава носталгично усещане.

Тази провинциална кухня притежава естествен празничен блясък благодарение на класическите червени коледни звезди в различни размери – от миниатюрни до дългостеблени.

Когато използваме само цветовете на коледната звезда, можем да се радваме на наситените им багри и впечатляваща издръжливост. Този красив букет от прясно набрани коледни звезди, папур, върбови клонки и различни сухи цветя е подреден в стъклена ваза, украсена с цветове на безсмъртниче. Съвет: вднага след отрязването натопете подрязаните крайчета на стеблата на коледната звезда първо за няколко секунди в топла вода около 60°C, а веднага след това в студена вода, след това ги поставете в тръбички пълни с вода.

Провинциална къща с винтидж шик: този офис ъгъл е прелестно декориран с естествени дървени елементи и внимателно подбрани аксесоари. Центърът на композицията е разкошната розова коледна звезда.

Винтидж стил: червените цветове на миниатюрна коледна звезда греят зад стъклото на този старовремски терариум. За декорация използвайте естествени материали като борови клонки и шишарки.

Провинциалният стил среща винтидж стила: кошница с изумителни червени коледни звезди и ваза със сухи цветя и треви оформят красива аранжировка върху тази старинна преса за гладене от ковано желязо.

За Stars for Europe

Stars for Europe е маркетингова инициатива, основана от европейските растениевъди на коледни звезди Dümmen Orange, Selecta One, Beekenkamp и Syngenta Flowers, с подкрепата на MNP Flowers. Инициативата стартира през 2000 година, като си поставя за цел да популяризира коледните звезди и да осигури трайни дългосрочни продажби в Европа. Понастоящем дейностите на Stars for Europe се осъществяват в 22 европейски страни.

