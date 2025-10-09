Във Вселената грешки няма!

Грешката сме ние! Жените!

Повечето жени имат огромно желание да са равни на мъжете! Не , не като човешки права , а като всичко!

Повечето жени са счупени и смачкани още в зародиш от семействата си и още там като малки не са били принцесата на тати и на мама , а мъжа в дома! Реално малки момичета които са възпитавани като мъже! Не глезени и гледани добре, а отглеждани като в казарма!

Повечето жени са имали примера у дома на женски несправящ се мъж в живота за баща и майка която опъва каиша за всички! Майка в която няма нищо женско! Майката просто е нямала

шанс за това! И сега и порасналото момиче се бори за да помага на същия мъж до себе си – отново женски! Защото тя е избрала като модела на баща си! Нарича това партньорство и работи и на втора работа да помага плюс че гледа и деца!

Отвратително е колко много жени живеят като магарета до мъже които не стават за чеп за зеле и наричат това голямата ми любов и яз ще се мъча с него да смъртта да го бутам и мъкна на гърба защото това е партньори в живота!

Няма я жената в женска енергия!

Много рядко тук таме някоя!

Много рядко жена която да е гледана, глезена, ценена, обгрижвана …

Забелязвам че жените дори бягат като дявол от тамян много по често отколкото предполагате от това … мнозинството !

Невероятно но факт!

Някъде им е внушено че магаре е равно на истинска жена!

Мнозинството жени са пристрастени към

равенството с мъжа, болката, мъката … въобще пристрастени към мъжката енергия

Те смятат че да са равни с мъжа ги прави велики! И искат това! Да са добитъкът който мъкне каруцата и мъжа!

Знаете ли колко жени плащат за да са с мъже!? Много повече отколкото мъжете са плащали някога за жени!

И знаете ли че ако жената спре да допринася финасово бракове и връзки няма да има почти!

Знаете ли че в днешно време ако няма равенство няма да има нищо. Защото няма мъже достатъчно ! Но няма и желание в жената тя да бъде жена! Тя напротив се бори да се доказва че е като мъжа!

Ами чудесно! Няма да има мъжки мъже!

Те не са необходими на съвременната жена

Тя иска да е мъжа и така се държи като поведение

Значи всичко е точно

Няма мъжки мъже , тенденцията е че няма и да има все повече … защо ли? защото жената пожела тя да е мъжа! И във Вселената грешки няма!

С обич – Десислава Илиева !

Facebook

Twitter



Shares