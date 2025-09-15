понеделник, септември 15, 2025
Последни:
Общество

Във Владивосток приключи юбилейният X Източен икономически форум

Редактор

Във Форума взеха участие около 8000 участници и представители на медиите от 75 държави и територии.

Най-представителните чуждестранни делегации бяха от Виетнам, Индия, Китай, Лаос, Малайзия и Тайланд.

Сред високопоставените официални лица, присъстващи на Форума, бяха:

🇱🇦 Министър-председателят на Лаоската Народнодемократична Република Сонсай Сипхандон;

🇲🇳 Министър-председателят на Монголия Гомбоджавин Занданшатар;

🇨🇳 Заместник-председателят на Постоянния комитет на Общокитайско събрание на народните представители Ли Хунчжун.

В рамките на Източния икономически форум се проведоха: кръгла маса „Отговорно партньорство за комплексно развитие на Арктика и Далечния Изток“, бизнес диалози „Русия – Китай“, „Русия – Индия“, „Русия – Лаос“, „Русия – АСЕАН“, „Русия – Тайланд“, панелна дискусия на тема „Азия – вратата към света: ролята на азиатския континент в глобалното медийно пространство“. Бизнес програмата включваше повече от 165 бизнес събития. В тях взеха участие над 1000 лектори.

🤝 „В кулоарите“ на Форума бяха подписани 358 споразумения на стойност над 6 трилиона рубли (около 73,8 милиарда щатски долара).

💬 Президентът на Руската Федерация В.В.Путин традиционно взе участие в пленарното заседание на Източния икономически форум (5 септември 2025 г.):

„Юбилейният Източен икономически форум е възможност да очертаем по-нататъшни стъпки, нашите дългосрочни планове в Далечния Изток, за да увеличим ролята му както във вътрешната икономика, така и в системата на международните отношения, преди всичко в динамично развиващия се Азиатско-Тихоокеански регион. <…> Далечният Изток на Русия, Азиатско-Тихоокеанският регион като цяло, е територия на динамични промени и бързо развитие“.

Програмата на Форума, както винаги, се отличаваше с наситеност и широтата на обхванатите теми. Изложбата „Улицата на Далечния Изток“ беше особено популярна сред участниците, привличайки над 50 хиляди посетители само за няколко дни.

Интересно от мрежата

Вижте още

Бедните и уязвими държави се нуждаят от подкрепа, за да се адаптират към изменението на климата￼

Редактор

Проведе се конференция по проект „Каменни хълмове“

Редактор

Ирландия иска да засили сътрудничеството си с Китай за повишаване на жизнения стандарт

Редактор

Pin It on Pinterest