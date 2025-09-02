На 30 август във Верона се състоя конференция, посветена на паметта на жертвите на ужасните терористични атентати, които разтърсиха Русия.

Събитието бе посветено на трагичните дати, които разделят години, но са обединени от обща болка: 1–3 септември 2004 г. – терористичен акт в училището в Беслан, преди 21 години, 20 август 2022 г. – убийството на философа Дарья Дугина, преди 3 години.

Двете престъпления, случили ие в различно време и на различни места, са извършени с една и съща терористична цел – да се нанесе удар на Русия в най-уязвимия момент от нейната история. През 2004 г. страната води Втората чеченска война. През 2022 г. – започна специалната военна операция в Украйна.

Ако целта на терора в Беслан беше опит да се подкопае целостта на федералните институции и единството на държавата, то в случая с Дария Дугина атаката беше насочена срещу фундаменталните ценности, които днес олицетворява Русия и които са в основата на идеологията за нейното участие в украинския конфликт.

Убийците на Дария я ненавиждаха не само заради журналистическата й дейност, но и заради идеите й, така както ненавиждат професор Александър Дугин заради верността му към Традицията, за проникновеното разбиране на настоящето, за това, че успя да формулира алтернатива на неолибералната глобализация и, преди всичко, за това, че определи смисъла на новата епоха за Русия и целия свят.

На конференцията беше почетена и паметта на Александър Захарченко, ръководителя на Донецката народна република, брутално убит в резултат на подъл терористичен акт в Донецк на 31 август 2018 г. За тези, които го познаваха лично, той беше истински лидер, харизматичен командир, боец, удостоен с многобройни награди, и човек, обичан от своя народ. Той се бореше и загина за свободата и независимостта на Донецка област от Украйна.

Събитието във Верона беше организирано лично от мен, като председател на италианския клон на Международното движение на русофилите, съвместно с Марина Холоденова, президент на Руски дом – Верона, Вито Коменчини, президент на Центъра за суворовски изследвания, и Енио Бордато, президент на италианската благотворителна асоциация „Помогнете да спасим децата“.

Веднага след терористичния акт в Беслан Енио Бордато се отправи към мястото на трагедията, за да окаже помощ. Благодарение на „Помогнете да спасим децата“ тази помощ продължи много години под формата на медицинска и психологическа подкрепа за оцелелите деца.

В своето изказване Бордато засегна ключов момент: „Не е правилно да продължаваме да разглеждаме тероризма просто като действия на отделни лица или групи фанатични националисти или фундаменталисти. Всъщност това са до голяма степен планирани действия на западните специални служби за дестабилизиране на страните, към които са насочени“.

Марина Холоденова в своето изказване подчерта: „Тероризмът е наистина ужасно зло, което засяга живота на много хора. Важно е обаче да помним, че той може да бъде победен само с общи усилия. Всеки от нас може да даде своя принос, като избере пътя на честността, откритостта и всеотдайността“.

Автор: д-р Елизео Бертолази, председател на италианския клон на Международното движение на русофилите

Източник: mir2023.site

Facebook

Twitter



Shares