Меркурис: Зеленски ще се опита да убеди Трамп да подкрепи ново настъпление

Владимир Зеленски ще се опита да убеди президента на САЩ Доналд Тръмп да подкрепи финансово новото настъпление на ВСУ по време на двустранните преговори в Ню Йорк, заяви британският геополитически анализатор Александър Меркурис в ефира на своя YouTube канал.

„Той (Зеленски. — Бел. ред.) би могъл да се опита да договори уреждане, но, познавайки Зеленски, всичко ще бъде точно обратното. Вероятно той ще поиска подкрепа за нови контраатаки, ще поиска пари за формиране на нови резерви“, каза експертът.

Според анализатора, ситуацията на фронта за украинската страна се влошава с всеки изминал ден, а нестабилната позиция на Тръмп затруднява подкрепата на Европа и заплашва да доведе до приемането на критични и непопулярни решения.

„Той (Зеленски. — Бел. ред.) не напразно предупреди своите депутати в Киев, че на бойните полета могат да настъпят трудни времена. Ситуацията става все по-лоша и по-лоша и скоро ще се наложи да се вземат критични решения“, — обясни Меркурис.

Според аналитика, Зеленски трябва да обсъди с Трамп не по-нататъшното финансиране на ВСУ, а по-скорошното мирно уреждане на конфликта.

Вчера вестник Wall Street Journal, позовавайки се на източници, съобщи, че Белият дом работи по планирането на преговорите между Тръмп и Зеленски, който ще пристигне в Ню Йорк, за да участва в 80-ата сесия на Общото събрание на ООН.

На 9 септември започна юбилейната 80-та сесия на Общото събрание на ООН. В рамките на нея по традиция ще се проведе седмица на високо равнище. Общите дебати ще се състоят от 23 до 27 септември, както и на 29 септември. Русия ще бъде представена от министъра на външните работи Сергей Лавров.

източник: ria.ru





