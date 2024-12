Васил Петров с мащабно Коледно турне в България и Северна Македония

Джаз легендата Васил Петров тръгва на мащабно Коледно турне, което ще обхване България и Северна Македония, представяйки уникални джаз интерпретации на Коледни класики.

Турнето включва:

🎄 15 декември 2024 – Стара Загора, Държавна опера Стара Загора с оркестъра на операта с маестро Владимир Бошнаков, гост е пианиста Ангел Заберски, концерт майстор Паулина Захариева

🎄 16 декември 2024 – Крива Паланка, Република Северна Македония с маестро Христо Павлов, гост е цигуларката Зорница Иларионова и сопраното Таня Лазарова

🎄 17 декември 2024 – Димитровград, Общински театър с оркестъра на Опера Стара Загора с маестро Владимир Бошнаков, гост е пианиста Ангел Заберски, концертмайстор Паулина Захариева

🎄 18 декември 2024 – Струмица, Република Северна Македония с Врачанска филхармония с маестро Христо Павлов, гост е цигуларката Зорница Иларионова и сопраното Таня Лазарова

🎄 19 декември 2024 – Пловдив, Пловдив Ивент Център (бутиков концерт)

Васил Петров ще представи Коледни класики в свой авторски джаз прочит, съчетаващ традиционни мелодии с леки джаз нюанси в акомпанимент на едни от най-добрите музиканти. Публиката ще се наслади на Коледни класики в суинг и джаз теми, красиви балади и възхитителни валсове. На сцената се качват още едни от най-добрите джаз музиканти – Николай Костадинов – пиано, Даниеле Феббо – бас и Христо Йоцов – барабани. В програмата са White Christmas, Jingle Bells, Ave Maria, Hаve yourself a Merry Little Christmas, The Christmas songs, Winter wonderland, авторски Коледни песни и други.

🎄 25 декември 2024 – София, гостува в Коледно матине в Националния Музикален театър „Стефан Македонски“, в което участват още Орлин Горанов и Еделина Кънева с младежка филхармония с диригент Славил Димитров.

Турнето е част от юбилейната година, в която изпълнителят отбелязва 30 години на сцена и което завършва с голям спектакъл „The Best of Васил Петров“ в зала 1 на НДК на 21.01.2025 година. По този повод той е отличен с Почетен знак на президента за значимия му принос към развитието и популяризирането на съвременната българска поп и джаз музика. В концерта през януари ще вземат участие Плевенска филхармония и джаз трио под палката на маестро Христо Павлов. Специални гости в програмата са Хилда Казасян, Мария Илиева, цигуларката Зорница Иларионова, Теодосий Спасов (кавал) и специално от Аржентина пристига звездата Карен Соуза. Този проект се реализира с финансовата подкрепа на министерството на културата.

Билети се продават на касите на залите. За концерта в София в зала 1 на НДК на 21 януари, билети се продават в мрежата на kupibileti . bg , ивентим и билетен център НДК.

