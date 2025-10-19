Въпросите за жилищно-комуналните услуги заеха първо място по брой обаждания на „Прямата линия“ с президента на Русия през декември 2024 г.

#МИМОП следи отблизо събитията в страната и за първи път реализира програма за професионално преквалифициране на експерти от системата на ТПП – „Експертизи в сферата на жилищно-комуналните услуги“.

Със заключителен уебинар приключи обучението на експерти, специализирани в областта на правните консултации.

Според куратора на програмата, проректора на МИМОП Наталия Колесникова Колесникова Наталия Геннадиевна, в практическия модул слушателите под ръководството на опитни преподаватели разгледаха широк кръг от въпроси, включително чувствителни и конфликтни, съпътстващи тази необятна сфера от живота на съвременния руснак.

