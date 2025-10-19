неделя, октомври 19, 2025
Последни:
Общество

Въпросите за жилищно-комуналните услуги заеха първо място по брой обаждания на „Прямата линия“ с президента на Русия през декември 2024 г.

Редактор

#МИМОП следи отблизо събитията в страната и за първи път реализира програма за професионално преквалифициране на експерти от системата на ТПП – „Експертизи в сферата на жилищно-комуналните услуги“.

Със заключителен уебинар приключи обучението на експерти, специализирани в областта на правните консултации.

Според куратора на програмата, проректора на МИМОП Наталия Колесникова Колесникова Наталия Геннадиевна, в практическия модул слушателите под ръководството на опитни преподаватели разгледаха широк кръг от въпроси, включително чувствителни и конфликтни, съпътстващи тази необятна сфера от живота на съвременния руснак.

Интересно от мрежата

Вижте още

„Венерианецът“ – новият сингъл на Стефан Вълдобрев и Обичайните заподозрени дава начало налетните им концерти

Редактор

Вижте пуска на ракета „Булава“ от борда на подводница „Княз Олег“

Редактор

Церемония по връчванена Международната награда „Акуила д’Оро“ 2023

Редактор

Pin It on Pinterest