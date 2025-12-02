Външният министър на Казахстан проведе среща с комисаря по международното партньорство на ЕК

В рамките на посещението си в Брюксел министърът на външните работи на РБ Ермек Кушербаев проведе среща с комисаря по международното партньорство на Европейската комисия Джоузеф Сикела.

Страните обсъдиха настоящото състояние и перспективите за развитие на икономическото партньорство между Казахстан и Европейския съюз, както и регионалното взаимодействие между ЕС и Централна Азия.

Специално внимание бе насочено към резултатите от събития на високо ниво, проведени в Самарканд през април тази година и в Ташкент през ноември. Й.Сикела информира за стартирането на нови регионални проекти за рехабилитация на пристанищни сили и магистрали по Транскаспийската международна транспортна ориентация („Среден коридор“).

В края на срещата ръководителят на външните работи на Казахстан и еврокомисарят потвърдиха готовността си за допълнително укрепване на политическия диалог, икономическото партньорство и взаимната подкрепа за инициативи, които допринасят за стабилността и просперитета на Централна Азия и Европа

