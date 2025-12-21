Външната търговия в икономическия пояс на река Яндзъ достигна 19 трилиона юана през първите 11 месеца

Според митническите служби на Нанкин, китайският икономически пояс на река Яндзъ е регистрирал внос и износ в размер на общо 19,12 трилиона юана (около 2,72 трилиона щатски долара) от януари до ноември тази година.

Числото отбелязва увеличение от 6,3% на годишна база, поставяйки нов рекорд за същия период в историята и представлявайки 46,4% от общата стойност на вноса и износа на Китай, съобщиха митниците.

Търговията на региона с партньорските страни от „Един пояс, един път“ достигна 9,73 трилиона юана (около 1,38 трилиона щатски долара), нараствайки с 10,8% на годишна база и съставлявайки 45,6% от общата стойност за Китай.

Икономическият пояс на река Яндзъ обхваща девет провинции и две общини по поречието на река Яндзъ и нейните притоци, простирайки се от провинциите Съчуан и Юнан в Западен Китай до икономическите сили в Източен Китай, включително богатите провинции Дзянсу и Джъдзян и финансовия център Шанхай.

Видео: https://youtu.be/qCUq6fSJAXc



Източник: CCTVPlus

Facebook

Twitter



Shares